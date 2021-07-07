網購包裹突傳爆炸聲　打開一看竟是果醬熱到炸開

▲快遞站內包裹突然爆炸，讓老闆嚇到跳了起來。（圖／翻攝自都市時報）

記者洪菱鞠／綜合報導

網路購物很便利，不出門也能採買生鮮蔬果食材、冷藏冷凍食品，但炎炎夏日天氣熱，網購食物收到後，除了要留意是否變質壞掉，現在還得小心可能會「爆炸」。上周五（3日），中國大陸河北滄州市某快遞代理店，其中一個包裹突然不明原因爆炸，讓一旁正在玩手機的老闆嚇到跳了起來，後來發現引爆物竟然是「百香果醬」。

根據陸媒報導，快遞代理店老闆劉先生原在看管包裹、邊玩手機時，背後突然傳出疑似爆炸聲「蹦」的很大聲響，讓他頓時受到驚嚇跳了起來，立即向後查看是怎麼一回事，當時未能發現有什麼物品爆炸，之後調監視器一看，才找到聲響來源，引起這場虛驚的是一個裝有百香果醬的包裹。「被嚇到了，嚇一跳，聲音特別大」，他猜測原因，可能是百香果醬用密封袋裝加上天氣太熱所導致，事後也聯繫買家說明情況。

▲包裹內的百香果醬，因密封包裝加上天氣太熱而炸開。（圖／翻攝自都市時報）

裝著百香果醬的包裹突然爆炸，影片隨即引發中國網友熱議，「這果子脾氣有點大」、「百香果：我炸！」、「熱到爆炸」、「百香果：瞧我這暴脾氣！嘿！」、「暴脾氣的百香果」、「不止這些，飲料也要注意」，不過也有人說「那也不能私拆別人快遞吧！」

百香果為什麼爆炸？陸媒報導，食品領域專家表示，百香果是液態，具備微生物發酵條件，當溫度升高，微生物發酵產生氣體，容器一但不能承受氣體壓力時，就有可能發生爆炸，而夏季高溫導致氣體釋放加速，因此需要低溫保存。