年輕媽「飛車酒駕」還載2童　撞噴自助加油機！當場爆炸燒成火球

記者張寧倢／編譯

美國加州一名23歲年輕媽媽賽珮達（Isabel Zepeda）日前酒駕被監視器拍到，她駕駛的一輛自小客車高速衝進加油站，而且直接撞倒自助加油機，導致機器爆炸後燒成火球，一旁正在加油的民眾見狀嚇壞，急忙將汽車駛出加油站。而賽珮達駕駛車輛則是車頭全毀，令人咋舌的是，車上還有2名不到5歲的幼童。

▲加州一名23歲媽媽酒後開車，車內竟然還載著2名年幼的兒子。（圖／翻攝自Facebook／Ceres Fire Department）

根據《每日郵報》報導，加州錫里斯市（Ceres）消防局上周在臉書頁面中公布一段危險畫面，當地一家加油站外監視器拍到，一輛Nissan Maximum高速衝進加油站，並撞倒了最靠近馬路的自助加油機，由於瞬間撞擊力道猛烈，被撞倒在地的加油機立刻爆炸起火，火勢幾乎將整台機器燒成一顆火球，事故車輛車頭幾乎全毀，過了幾秒後女駕駛賽珮達才試圖打開車門，下車察看，當時車上還有她4歲和5歲的兒子。

監視器畫面顯示，當時一旁還有顧客正在使用另一台加油機，看見飛車暴衝，不禁嚇得放掉油槍、趕緊上車，將車輛駛離加油站，另一輛皮卡車的駕駛僅管離燃燒中的加油機較遠，但也害怕再次發生爆炸，立刻向後倒車駛出，遠離危險範圍。消防局發文表示，加油機自動開啟安全系統，關閉汽油流動，才免於讓汽油噴濺到事故車輛造成嚴重火燒車意外。

加油站的技術服務人員羅德里格斯（Adrian Rodriguez）表示，總是會有些人開車很魯莽，無論是大是小，意外事故還是會發生，但整台自助加油機脫落原位置是非常嚴重的事件。公路巡警奧爾森（Tom Olsen）表示，賽珮達被驗出酒精反應，所幸母子三人都僅受到輕傷，但她將面臨危害兒童與酒後駕車造成傷害等嚴重罪名。

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