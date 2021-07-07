倉庫鎂合金爆炸「整棟燒熔」！違規堆置開罰180萬　電焊施工釀災

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市小港區一處倉庫，7日上午10時43分發生一起爆炸火警！案發疑似違規儲放鎂粉、廢鋁合金引發火警案，汙染影響多個行政區，環保局依法加重裁罰，初估罰款額度180萬。

▲高雄市小港區一處物流倉庫發生火災。（圖／記者吳世龍攝）

環保局表示，發生火災時風向為南風，污染物於上午11點至12點往北影響，影響至鳳山區、鳥松區、仁武區、燕巢區、田寮區，監測數據隨火勢及風向已下降，恢復正常；一度風向轉為南南西風關係有往鳥松區、大寮區、大樹區擴散趨勢，也提醒附近民眾盡量避免外出。

▲▼高雄市小港區物流倉庫起火，整棟幾乎燒光光 。（圖／記者許宥孺翻攝）

環保局指出，由於火勢波及輪胎，火警產生的空氣污染物包括氣狀及粒狀污染物，氣狀污染物會隨著大氣擴散稀釋，粒狀污染物包括懸浮微粒、落塵等或可能會附著在落塵上一些有害物質，會隨風勢減弱飄落到地面，因此特別提醒市民朋友戴口罩、勤洗手。

環保局長張瑞琿表示，案發地點疑似違規儲放鎂粉、廢鋁合金引發火警案，污染影響多個行政區，以加重污染程度、污染行為涉及有害空氣污染物之排放及本市屬第三級空氣污染防制區等因素，依違反空污法第32條規定計算加重裁罰，初估裁處罰鍰額度新臺幣180萬。

▲▼案發地點疑似違規儲放鎂粉、廢鋁合金引發火警案。（圖／記者吳世龍攝）

小港區高坪七路和高屏六街7日上午10時許發生一起火警，火勢猛烈延燒到一旁的公司，公司老闆看到多年來的心血付之一炬，相當心痛，只能坐在路邊喃喃自語「去了，去了（台語）。」

初步了解，物流公司老闆父親指出，倉庫的起火原因是因為上午在施做倉庫漏水修補工程，在用電焊施作的過程中，疑似不慎釀成火災。火勢已於下午4點22分撲滅。

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