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彰化70至72歲長者施打莫德納　75歲以上還未接種者也可預約

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲彰化7日防疫記者會。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／彰化報導

彰化7日確診新增人數為0，縣長王惠美於記者會表示，仍盼民眾防疫不要鬆懈，共同守護健康，縣內莫德納疫苗共有8萬360劑，依造冊名單預計可為70至72歲長者施打，也開放75歲以上長者，尚未接種疫苗者接種，65至69歲領有健保重大傷病卡者也可預約施打；另針對教職人員，縣府已完成縣內公私立幼兒園教職員工疫苗施打造冊，明日會通知3,746名教職員，依時間施打疫苗。

王惠美表示，中央撥發彰化縣莫德納疫苗合計80,360劑，第一批有莫德納疫苗55,300劑，第二批有莫德納疫苗25,060劑，第一批還沒有打的有13,209劑，加上第二批25,060劑，合計還有38,269劑莫德納疫苗，預將依序由設籍彰化縣70至72歲長者接種，符全接種資格者有30,835人，目前造冊已完成，預定今日7月7日下午起陸續發放通知，依序接著打。

王惠美指出，扣除70至72歲長者符合資格的30,835劑，疫苗還有7,434劑，即日起開放給75歲以上長者，尚未接種疫苗者；另外，65至69歲領有健保重大傷病卡者預可預約施打，符合資格者，請即日起向縣內各合約醫療院所預約登記，等候通知施打。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲疫苗7434劑即日起開放給75歲以上長者，尚未接種疫苗者施打；65至69歲領有健保重大傷病卡者預也可預約施打。（圖／記者白珈陽翻攝）

王縣長說，有關教育人員疫苗施打規劃，目前幼兒園及課照中心教職員工疫苗已造冊預定明日啟動開打，8日起通知縣內公私立幼兒園3,746位教職員工施打，未獲中央審核名單則待下階段造冊。

再來是彰化縣高中職以下教職員工預定8月18日前完成接種，未列入第1階段的教職員工及密切接觸學童之人員將於8月1日進行第2階段造冊，再請接獲通知後前往施打。至於補習班人員的造冊，則預計在9日請補習班業者上傳Google表單，相關作業說明將在補習班的Line群組通知。

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