被酸「AZ特戰隊」紅到日本　賴士葆：聽醫生的話何過之有

▲AZ特戰隊。（圖／翻攝自管碧玲臉書）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨人士屢遭爆料，有特權打疫苗，被網友作圖「AZ特戰隊」調侃，然而該圖片不僅在台灣網路流傳，還紅到日本去，被日媒《東洋經濟ONLINE》報導。對此，國民黨立委賴士葆7日表示，聽醫生的話去打，何過之有？

「AZ特戰隊」中的國民黨人士除了賴士葆之外，還包括前雲林縣長張榮味、前立委黃昭順、前立委丁守中、國民黨前主席連戰。

根據日媒《東洋經濟ONLINE》6日報導，國民黨一面批評疫苗問題，卻一面去接種疫苗，國民黨黨員的特權接種一再被發現，喚醒國民黨人的腐敗形象，一些特權人士還被畫成《七龍珠》中的「基紐特戰隊」的形象被揶揄。該報導還一一介紹「AZ特戰隊」成員的背景。

對此，賴士葆7日受訪時表示，「我在這裡鄭重聲明，我打AZ沒有特權，是我醫生叫我要打，那時候沒有人要打，就是這個樣子，我是聽醫生的話，他說我一定要去打，個資就就不方便透露，我聽醫生的話去打，那時候打氣很低，我就去打了AZ的疫苗，我不是特權，我完全沒有特權，是醫生叫我去打，而且我本來就是可以打的」。

「我絕對沒有特權」賴士葆強調，自己本來就超過65歲，可以打疫苗，要譴責的話，應該譴責政府，疫苗買的不夠，自己按照規定聽醫生的話去打，何過之有？「我批評過AZ沒有錯，但我沒有選擇，只有AZ那種可以打」。