癌末弟臨終想喝好市多蘋果汁！鄉民全台接力「狂飆160km」...4hrs送達

▲原PO的癌末弟弟想喝好市多這款蘋果汁。（圖／翻攝自蘋果汁官網）

實習記者周依儒／綜合報導

「他已經幾天沒進食，剛剛突然說很想喝這款蘋果汁...」一名台中網友今（7）日中午在PTT上發文，表示想以1000元跟版上的網友購買「一瓶」蘋果汁，原來是因為他的癌末弟弟已經出現臨終現象，突然說想喝好市多這款蘋果汁，但無奈台中每間好市多都缺貨，因此求助網友賣給她。沒想到貼文一出，立即有許多鄉民熱心協助，多人以不同交通方式接力，狂飆160公里在4小時內送達，讓不少網友看了感動直呼，「鄉民們都是有溫度的！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO心急求助。（圖／翻攝自PTT）



一名網友於今日上午11時40分在PTT八卦版發文，表示「我弟弟癌末，已經開始出現臨終跡象，好像真的即將會離開我了，其實他已經幾天沒有進食，剛剛突然說很想喝這款蘋果汁，雖然緊急委託代買，但據說這款北屯好市多已經無貨，店員並表示再趕赴南屯好市多也應該無貨，所以想徵求有沒有好心的大大，願意割愛賣我一罐？」

原PO也補充，只要能在今天下午2點送到台中中國醫藥大學附設醫院的話，她願意出價1000元購買這冠蘋果汁，如果今天2點後的話則願意出價500。貼文一出後立即吸引許多人幫忙推文，也有人主動打去台灣好市多各分店詢問是否還有貨。

▲非常多善心網友願意幫忙。（圖／翻攝自PTT）



幸運的是，有非常多善心網友都立即出聲願意拿給原PO，還有不少不住台中的網友想協助送貨或打算親自開車取貨後再送過去，並以3條支線同時進行，第一條為台中網友於13:50前往嘉義好市多購買，目前已在15:30分送到原PO手上；第二條為新莊網友立即前往好市多辦卡購買，於16:07送抵醫院；第三條則新竹網友先在另一名新竹網友家取貨後，已於15:40送到原PO手上。

任務完成後，原PO也感激表示，「謝謝大家大恩幫忙，我是原PO，本來差點要跟弟弟約以後再帶去讓他天上喝，但沒想到還有機會，我發誓他不是任性嘴刁的孩子，反而總是遷就我，是我任性對不起，雖不知特定品牌的意義，但謝謝大家願意幫忙。」

PTT網友則被大家的熱情感動，「這才是PTT，當年黑特版也是這樣」、「這篇看到我哭...」、「好溫馨，謝謝各位願意幫助的鄉民」、「好久沒看到感動的文章了」、「鄉民力量」、「這才是我認識的PTT！感動」。