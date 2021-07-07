　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

癌末弟臨終想喝好市多蘋果汁！鄉民全台接力「狂飆160km」...4hrs送達

▲原PO弟弟想喝的蘋果汁在台中已經缺貨。（圖／翻攝自蘋果汁官網）

▲原PO的癌末弟弟想喝好市多這款蘋果汁。（圖／翻攝自蘋果汁官網）

實習記者周依儒／綜合報導

「他已經幾天沒進食，剛剛突然說很想喝這款蘋果汁...」一名台中網友今（7）日中午在PTT上發文，表示想以1000元跟版上的網友購買「一瓶」蘋果汁，原來是因為他的癌末弟弟已經出現臨終現象，突然說想喝好市多這款蘋果汁，但無奈台中每間好市多都缺貨，因此求助網友賣給她。沒想到貼文一出，立即有許多鄉民熱心協助，多人以不同交通方式接力，狂飆160公里在4小時內送達，讓不少網友看了感動直呼，「鄉民們都是有溫度的！」

▲蘋果汁。（圖／翻攝自PTT）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO心急求助。（圖／翻攝自PTT）

一名網友於今日上午11時40分在PTT八卦版發文，表示「我弟弟癌末，已經開始出現臨終跡象，好像真的即將會離開我了，其實他已經幾天沒有進食，剛剛突然說很想喝這款蘋果汁，雖然緊急委託代買，但據說這款北屯好市多已經無貨，店員並表示再趕赴南屯好市多也應該無貨，所以想徵求有沒有好心的大大，願意割愛賣我一罐？」

原PO也補充，只要能在今天下午2點送到台中中國醫藥大學附設醫院的話，她願意出價1000元購買這冠蘋果汁，如果今天2點後的話則願意出價500。貼文一出後立即吸引許多人幫忙推文，也有人主動打去台灣好市多各分店詢問是否還有貨。

▲蘋果汁。（圖／翻攝自PTT）

▲非常多善心網友願意幫忙。（圖／翻攝自PTT）

幸運的是，有非常多善心網友都立即出聲願意拿給原PO，還有不少不住台中的網友想協助送貨或打算親自開車取貨後再送過去，並以3條支線同時進行，第一條為台中網友於13:50前往嘉義好市多購買，目前已在15:30分送到原PO手上；第二條為新莊網友立即前往好市多辦卡購買，於16:07送抵醫院；第三條則新竹網友先在另一名新竹網友家取貨後，已於15:40送到原PO手上。

任務完成後，原PO也感激表示，「謝謝大家大恩幫忙，我是原PO，本來差點要跟弟弟約以後再帶去讓他天上喝，但沒想到還有機會，我發誓他不是任性嘴刁的孩子，反而總是遷就我，是我任性對不起，雖不知特定品牌的意義，但謝謝大家願意幫忙。」

PTT網友則被大家的熱情感動，「這才是PTT，當年黑特版也是這樣」、「這篇看到我哭...」、「好溫馨，謝謝各位願意幫助的鄉民」、「好久沒看到感動的文章了」、「鄉民力量」、「這才是我認識的PTT！感動」。

ET快訊
太惡劣！露營客不甩三級防疫　撕毀公告擅闖林地升火烤肉
首波疫苗登記截止！162.7萬人完成登錄
徐靜蕾罕見放閃黃立行　情纏11年近況曝光！
國道時速135km狂飆！男大生載3同學自撞「7秒翻9圈」
槍手+指使者都遭重判　館長PO文：盼望能抓出幕後真凶
快訊／海地總統摩依士　凌晨私宅內遭人暗殺
美國出手讓「中國擋台灣BNT」失去意義　劉寶傑：再擋就跟輝瑞

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超猛銀車「定居桃園高鐵站」8個月！停車費炸了　老司機揪2亮點

路邊停車「也有陀地位」　悲劇照曝光！2萬人朝聖：車主哭死

7月必搶美妝優惠！媚比琳ITZY同款42折起　薇佳LINE FRIENDS潔顏霜限量組

週末限定！供應15種餐盒　和逸桃園館自助餐廳變大「販」店　

首波疫苗登記收單「162.7萬人登錄」　離島5千人明起開始預約

先送風再開冷氣較「省電」？專家曝2大關鍵

莫德納夯！苗栗即將開打「預約額搶光」　累計近5萬人打完疫苗

長輩打疫苗「女兒」牽手陪　里長伯內行點破：今年第2個女朋友

62萬劑AZ冷鏈查核取樣！食藥署力拼「最快7／14完成封緘」

美國出手讓「中國擋台灣BNT」失去意義　劉寶傑：再擋就跟輝瑞買

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

智孝按摩發出「18禁叫聲」大家慌了XD　連鍾國都痛到飆高音喊：媽媽～

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

李佳穎罕見「大尺度解封泳裝照」！　早上突做一舉動...KID：誰准妳露肉餅？

女子中年失業「紓困補助被退回」　因4月有勞保紀錄...戶頭剩800元

首波疫苗登記收單「162.7萬人登錄」　離島5千人明起開始預約

先送風再開冷氣較「省電」？專家曝2大關鍵

莫德納夯！苗栗即將開打「預約額搶光」　累計近5萬人打完疫苗

長輩打疫苗「女兒」牽手陪　里長伯內行點破：今年第2個女朋友

62萬劑AZ冷鏈查核取樣！食藥署力拼「最快7／14完成封緘」

美國出手讓「中國擋台灣BNT」失去意義　劉寶傑：再擋就跟輝瑞買

快訊／雷雨彈夜襲！往北轟到新北、桃園　再擴大13縣市豪大雨特報

同島一命！行政院顧問鄭宏輝：支援屏東2000件防護衣嚴防Delta

打AZ後猝死增13起「9人屬75歲以上長者」　最快接種後4天發生

癌末弟臨終想喝好市多蘋果汁！鄉民全台接力「狂飆160km」...4hrs送達

母親節媽媽許願想養「橘白貓」！　幾週後命定緣份驚呆全家人

竹山疫情紓困安心上工啟動　中低收、特困優先錄取

慵懶金躺草席！「眯眼舉腳」唱垃圾車歌　主人聽完陶醉：有放感情

6旬翁也用「遠距投保」！　南山人壽申請件數每週成長逾7成

服務處被衝撞！阿公一覺到天亮　顏寬恒：果然見過大風大浪

「滴滴出行」遭審查下架　美議員轟： 一間不負責任的中國公司

首波疫苗登記收單「162.7萬人登錄」　離島5千人明起開始預約

網帥參加男團選秀「本人長這樣」　學生照曝光根本校草

《全明星》曹佑寧、林敬倫踩ASICS復工　親吐總決賽心聲

全家私品茶經典仙女紅茶又來了！復刻回歸口感更升級　自己加料變身冰涼消暑的創意調飲

美女作家腹痛「下體飄異味」 手一摸傻了：差點死在自己手裡

生活熱門新聞

華航貨運站員工確診　全面篩檢800人

快訊／今再增39本土！另增9死

「看好了世界」排第二！網曝台灣防疫3金句

熊貓、UberEats如何選？網一面倒不推它

疫苗擴大接種第9、10類！一張表看懂

大便浮起來才正常！防疫抗便秘3招

睽違8年！麥當勞復刻神級早餐

一張圖看10類接種對象　掌握疫苗到貨情況

7／12後微解封！陳時中：大家可以先準備

爆閃4次！全台民眾凌晨目睹「超大火球照亮夜空」

今增39例本土「雙北各14例」　各縣市分佈曝光！

疫苗順位一次看　40歲有望10月開打

7/12餐廳內用有嚴格要求！陳時中曝「相關規定」

午後大水彈強灌　10縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

企管畢業！他問「能幹嘛」...過來人曝「1優勢」

企管畢業！他問「能幹嘛」...過來人曝「1優勢」

大學就讀的科系不僅攸關未來就業的方向，更對未來人生發展有所影響。就有一名網友讀企管系空有理論卻沒有實務經驗，未來畢業後出路會好嗎？沒想到有過來人秒回，「當企業高管啊，不然學企管幹嘛」。

吃完炸雞留骨熬湯！他驚歎「超客家」極致吃法

吃完炸雞留骨熬湯！他驚歎「超客家」極致吃法

他見「桃園+11」急了　網刷3字：還想帶風向

他見「桃園+11」急了　網刷3字：還想帶風向

生小孩vs買房　網曝關鍵：一個資產一個負債

生小孩vs買房　網曝關鍵：一個資產一個負債

中南部清零712可以解封？　網揭1關鍵還是抖

中南部清零712可以解封？　網揭1關鍵還是抖

關鍵字：

PTT蘋果汁癌末弟弟好市多

讀者迴響

熱門新聞

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

即／高雄小港區「猛傳爆炸聲」

華航貨運站員工確診　全面篩檢800人

余苑綺癌症復發「私密處感染」！

5萬名牌戒卡死「中指發黑腫成墨魚香腸」！

快訊／今再增39本土！另增9死

獨養一家8口！小趙雅芝累到罹癌…25歲病逝

連千毅提400萬現金奔柔道童靈堂　家屬全婉拒

「看好了世界」排第二！網曝台灣防疫3金句

福原愛「徹底黑化」有隱情！

熊貓、UberEats如何選？網一面倒不推它

《木曜》爆退訂潮…蔡哥首發聲！

《木曜》被控「用鏡頭強迫店家給優惠」道歉了

疫苗擴大接種第9、10類！一張表看懂

iPhone 12 Pro Max 128GB　搶到現省2萬

更多

最夯影音

更多
男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂
芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面