微解封指引太複雜「聽一半就放棄」！鄉民吐槽：還是待在家好

▲指揮中心記者會8日公布各行業有條件微解封。（圖／指揮中心提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

指揮中心今（8）日拍板三級警戒再延至7月26日，不過也公布各行業有條件微解封，1個多小時的記者會上，更是詳細說明微解封指引措施。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，抱怨微解封指引太複雜，「各個單位、各個場所、一堆指引、一堆限制、一堆特殊狀況……」直呼乾脆在家待好待滿還比較好。

這位網友發文「話說微解封的指引是不是太複雜？」文中表示，他聽著指揮中心的微解封指引，包括各個單位、各個場所，一堆指引、限制、特殊狀況，腦中忍不住浮出OS，「試問，聽完這些指引的人，有誰能真的完全了解、完全落實的有多少店家及人？」

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原PO也直嘆，在7/26前，能居家上班的人還是繼續居家上班，或是在家待好待滿比較好，「我好像回到學生考試，要硬背答案，還會背錯的惡夢中。大家覺得呢？」

▲不少人吐槽微解封指引措施太複雜。（圖／指揮中心提供）

貼文一出，就有人也頗有共鳴，「超複雜……我聽到一半就放棄了。等懶人包」、「越講越複雜」、「一開始做筆記，中間就完全亂掉，想說等等再來看時，又還有一堆……真的超亂」、「而且標準匪夷所思，K書中心反而應該很多隔板隔間不開，電影院這種的卻開了」、「指引複雜就算了，問題是誰去督導，誰去檢舉違規」、「超級複雜！！！」

本站稍早則報導，《一張圖看20個場所微解封！餐廳開放內用 國內旅行9人以下都OK》、《運動場館開放「禁淋浴」！教育部微解封指引曝 學校操場適度開放》、《電影院禁飲食、梅花座！藝文場館微解封指引出爐 鬆綁條件一次看》，直接整理解封指引供讀者參考。