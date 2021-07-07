恐怖男鐵鎚砸警腦袋　逃5小時滿身酒氣被逮⋯行兇動機曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區5月11日晚間發生襲警事件，一名38歲董姓員警在大順一路、民族一路路口執行交管時，遭陌生民眾拿鐵槌攻擊頭部。警方事後立刻成立專案小組調查，鎖定一名26歲洪姓男子涉嫌重大，並於同日深夜10時58分將人逮捕帶回，依妨害公務、殺人未遂等罪嫌偵辦，檢察官7日依殺人未遂起訴。

▲涉嫌鐵鎚襲警的洪姓男子逃逸畫面，警方鎖定後在住處將人逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

專案小組調查，5月11日晚間6時許，38歲董姓員警在大順一路、民族一路交岔口執行交管時，洪男突然持鐵鎚從後方靠近，用力往他的後腦部位砸去，他遇襲受傷後本能往旁邊逃，洪男則趁隙往另外一方向狂奔落跑。董員被緊急送醫，後腦撕裂傷約4公分，所幸意識清楚、沒有生命危險，治療之後返家。

▲涉嫌鐵鎚襲警的洪姓男子逃逸畫面，警方鎖定後在住處逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

專案小組追查後，鎖定一名洪姓男子涉嫌重大，向檢方聲請拘票，前往住處附近埋伏，5月11日晚間10時58時見他酒後騎機車返家，上前逮捕。

26歲的洪姓男子被警方帶到分局之後，拒配合說明行凶過程、動機等細節，就連為何襲警，也是沈默以對，據了解，洪男曾因酒駕涉公共危險罪被警方查獲，因此專案小懷疑可能隨機襲警洩恨，且持鐵錘暴打警員頭部，已有殺人犯意。

檢方偵查則發現，洪男表示自己沒有殺人犯意，只是「誤認以為員警是欠債的朋友，且榔頭是要攻擊員警的背部，由下往上揮擊到後腦勺，並沒有置對方於死地的意思」。不過檢察官認為他的確涉犯殺人未遂、妨害公務，酒駕等刑責。

▲高雄一名董姓員警執行交管時，突遭不明男子攻擊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名董姓員警在執行交管時，遭到不明男子攻擊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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