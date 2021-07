全球最長時間抗體研究出爐：7成武漢康復者可持續1年對抗病毒感染

▲大陸研究團隊證實,新冠康復者體內抗體可持續12個月對抗病毒感染。(圖/路透)

記者魏有德/綜合報導

大陸國藥集團針對武漢地區感染新冠肺炎康復患者體內抗體水平消漲變化,進行為期12個月的追蹤研究,研究顯示,超過7成的康復者在感染後的12個月內,體內新冠抗體水平依然保持陽性,說明一旦激發人體對新冠病毒的體液免疫,體內的抗體水平可維持較長時間。這項研究成果也成為全球在該領域持續時間最長的研究。

▲武漢爆發疫情後,大陸研究團隊提出以康復者恢復期血漿治療染疫民眾。(圖/翻攝湖北日報)

《中國生物微信公眾號》指出,2020年武漢地區新冠疫情爆發之初,國藥集團楊曉明團隊率先提出使用康復者恢復期血漿療法,被譽為新冠治療的「壓艙石」。其後,該團隊為了研究康復患者持續的免疫水平,對康復者體內新冠抗體水平進行了持續跟蹤,該研究納入了武漢地區自然感染後康復的869名患者,共採集分析了1782份血漿樣本,研究時間跨度長達12個月,具有較好的代表性和科學性。

結果顯示,超過70%的自然感染新冠康復患者在感染後的12個月內,體內新冠抗體水平依然保持陽性;根據對1782份血漿樣本的分析結果,自然感染新冠康復患者體內抗體滴度水平在第9個月時趨於穩定(抗體滴度與感染之初相比下降約64%),穩定後至少維持至12個月未表現出明顯下降。

研究結果證明,一旦激發人體對新冠病毒的體液免疫,體內的新冠抗體水平可維持較長時間。這也是目前對新冠康復患者體內抗體水平追蹤時間最長的研究,有助於提升人們對新冠的認識,增強人們對抗新冠的信心。

研究結果還發現,感染新冠後的第1至2個月,男性體內新冠抗體的滴度水平要高於女性;但更長時間的研究表明,第6至7個月與第11~至2個月時,男性與女性之間的新冠抗體的滴度便無明顯區別。

該成果以「Twelve-month specific IgG response to SARS-CoV-2 receptor-bindingdomain among COVID-19 convalescent plasma donors in Wuhan」為題於2021年7月6日線上發表於《Nature》子刊《Nature Communications》(《自然·通訊》)雜誌上。