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鄉民見1數據狂呼開吃「713降二級穩了」！一派人怕歪：中南部抓穩

▲▼台北市部分夜市自29日起在落實實聯制登記、酒精消毒等防疫措施的前提下逐步微解封,小週末的寧夏夜市擺脫休市時的蕭條景況,迎來久違的逛街人潮,新冠肺炎,武漢肺炎,本土疫情,社交距離,紓困,攤商,攤販,擺攤,餐飲業,禁止內用,外帶,人流,三級警戒。（圖／記者李毓康攝）

▲寧夏夜市迎來久違的逛街人潮。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（7）日本土確診再增39例與9死，而7月12日是否能順利解封三級？指揮官陳時中表示，7月13日的「微解封指引」仍須看疫情狀況才公布，但網友們早已待不住了，紛紛狂喊「吃到飽要不要訂起來的八卦，超穩的吧？」

眼看本土疫情趨緩，民眾也被悶壞了，而距離7月12日解封倒數5天，因此引發PTT鄉民熱烈拋問，「今天才不到40例，雙北篩幾個重點區幾千人也幾個案例，713降二級的機率是不是超高？吃到飽要不要訂起來的八卦，超穩的吧？」「現在每天的確診數齁，都已經在比較低的位置了齁，7/13要出來玩的可以喊+1嗎？那麼大家7/13是不是應該把握青春的尾巴？」

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底下網友也暴動回應，「已經預訂了齁，連吃晶華一周」、「中南部抓穩惹，北部人來了」、「早就一堆人出去玩了，你還傻傻的等7/13」、「來去爬合歡北峰好了，上次一日爬主峰、石門山很好玩」、「打完兩劑明天可以出門玩嗎」、「月底環島穩到不行」、「一堆店都快活不下去了 ，尤其中南部根本幾乎清零了，還陪雙北坐牢真的很無辜」。

▲▼713降二級的機率是不是超高（圖／翻攝PTT）

▲多數網友高喊，疫情穩了！（圖／翻攝PTT）

但仍有網友擔心，就怕三級警戒解了又封，況且桃園又突爆11個確診案，「建議出去玩，染疫的所有醫療費自附」、「我OK，你去玩」、「難吧，之前要破百就考慮升四級，至少連續14天都20人以下再考慮」、「個人猜測 ，只能微解封」、「拜託不要解封，關關開開的有什麼意義」、「桃園可以突然跑11個，你說解封是過兩周要直接四級嗎」。

記者會上，有媒體提問7月12日就快到了，民眾都很關心713解封指引，「多少個行業列在開放指引中？以及何時能公布消息？」然而陳時中沒有給正面答案，他表示都還在討論中，不過大家要先準備起來，要看疫情情況來做最後決定。 

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