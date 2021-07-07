去過萬華...新北女呼吸衰竭重症南送台中插管　拚搏月餘終康復

▲去過萬華，新北女呼吸衰竭重症插管南送台中，拼搏月餘終於康復。（圖／光田醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

雙北疫情嚴重，北病南送，光田綜合醫院搶救一名新北重症婦，住院一個月康復！新北市一名65歲婦女5月中旬確診新冠肺炎，因重症送往台中光田醫院，到院時已呼吸衰竭，醫療團隊進行插管治療21天後拔管，二次採檢確認為陰性、解除隔離，她說出院後最期待回新北與家人團圓，抱到即將要出生的小孫女。

婦人透露，自己一個人在台中住院看不到家人，光田醫護不僅幫她準備愛吃地瓜、漢堡，她想家人時，醫護也會安排視訊。婦人也自責地說，沒照顧好自己不小心染疫，在確診前還跟兒子、懷有身孕的媳婦一起吹蛋糕慶祝生日，所幸最後沒將疫情傳染給家人，出院後最期待可以一家團圓。

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這名新北重症婦5月21日經安排南送豐原檢疫所，不料病情急轉直下出現呼吸道症狀，5月25日緊急轉送光田醫院，醫療團隊評估有呼吸衰竭現象，隔天立即安排插管治療。

光田綜合醫院感染科主任楊清鎮表示，患者有乳癌、糖尿病等慢性病史，5月19日在北部因乳癌回醫院複診時，出現發燒症狀，醫院立即安排PCR篩檢，5月20日被通知確診新冠肺炎。

楊清鎮提到，婦人一開始狀況不太樂觀，甚至治療過程中發生疑似小中風，在光田醫療團隊治療照護下，含氧量從最低91%逐漸恢復到98%，看到她從重症插管昏迷到拔管後復原狀況神速，醫護士氣大振，感到非常欣慰。

▲醫護人員還幫重症婦人準備愛吃的漢堡，讓她與家人視訊。（圖／光田醫院提供）



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