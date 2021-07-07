美不挺台獨　朱立倫：顯現拜登務實外交「對抗衝突走向競爭合作」

▲國民黨前主席朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）6日表示，支持強健的美台「非官方」關係，但不支持台灣獨立，「我們完全了解其敏感性」。對此，國民黨前主席朱立倫7日表示，這顯現出拜登政府穩健務實的外交政策，是從「對抗衝突走向競爭合作」的整體格局出發。

對於外交資歷超過30年的美國資深外交官孫曉雅（Sandra Oudkirk）接任美國在台協會（AIT）處長，朱立倫表示，孫處長對台灣很熟悉，曾多次讚揚台灣民主並強調美國支持可信賴的夥伴台灣，我們期待台美關係持續深化，未來在各領域全面合作。

朱立倫指出，感謝AIT處長酈英傑（William Brent Christensen）、副處長谷立言（Raymond Greene），過去幾年對台美關係的重大貢獻，尤其在最艱困的疫情期間，酈英傑協調美國250萬劑疫苗送抵台灣，對台灣來說是及時雨；谷立言是第一島鏈專家，對台事務相當細膩，期待上任美國駐日代理大使後的美日台三方合作，祝福他們一切順利，後會有期。

針對美方不支持台獨，朱立倫認為，民進黨長期錯誤的政策跟訊息，讓美國再次重申「美方不支持台獨」，務使不讓區域和平穩定再掀波瀾，並在既有框架下穩定發展，再加上美國前助理國務卿羅素（Daniel Russel）的深化說明，顯現拜登政府穩健務實的外交政策，從「對抗衝突走向競爭合作」的整體格局出發，開始出手重整美中台關係。

朱立倫強調，與盟友和區域鄰國共同努力，讓兩岸關係從需要美國與各方費心維繫的「危險平衡（dangerous balance）」朝回到「和平大橋（peace bridge)」邁進，這是國民黨對區域穩定負責任的態度與奮鬥目標，反對台獨，堅守「中華民國，民主自由」的立場，與全球民主陣線的友人並肩努力，確保區域的自由開放以及和平穩定發展，才是台灣應該走的道路。