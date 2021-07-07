美表態不支持台獨　江啟臣：民進黨始終不放棄這個海市蜃樓

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）昨(6日)表示，「我們支持強健的美台『非官方』關係，但不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性」。對此，國民黨主席江啟臣指出，美國官員更是直接道破大家心知肚明的事實。「民進黨卻始終不放棄這個虛幻的海市蜃樓，製造一波波的仇恨和瘋狂。」

江啟臣7日在臉書發文表示，履行中華民國執政黨的憲政責任和堅持台獨意識形態是衝突與矛盾的。民進黨卻一方面享受憲法賦予的權力，另一方面又拋出修憲提案、台灣地位未定論的主張、加速歷史教科書「去中華民國化」的進程。「這些作為不斷在掏空憲法的內涵，侵蝕台灣社會的政治共識，不但讓兩岸關係的基礎更加薄弱，也造成社會撕裂、不斷虛耗的惡性循環。」

江啟臣指出，蔡政府在兩岸關係上，過度對立的政治操作，不但已經讓兩岸陷入逐漸難以挽回的僵局，更影響美方戰略模糊下可以保持的彈性，衝擊區域穩定。「類似的宣示與表態，不但是向中國大陸釋放善意，宣示回歸美國傳統外交路線，更是意圖拉緊民進黨早已鬆落的韁繩。」

前國安會秘書長長邱義仁日前接受前總統陳水扁訪問時也提到，「台灣要宣布獨立不是台灣人民自己決定。」對此，江啟臣指出，不論是民進黨內部的聲音，或是美國政府外部的提醒，蔡政府都應該體認到台獨之路是走不通的，「擁護現有的中華民國體制，盡可能的維護兩岸關係和平穩定，才是對當前台灣最務實、最有利的一條路。」