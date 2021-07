快訊／白宮亞太總監：美國不支持台灣獨立

▲美國國安會印太總監kurt Campbell。(圖/達志影像/美聯社)

記者徐政璿/台北報導

美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)6日明確表示,「我們支持強健的美台『非官方』關係,但不支持台灣獨立,我們完全了解其敏感性」。(United States supported a strong informal relationship with Taiwan, but not its independence;We are fully aware and understand the sensitivities contained here)

他還預期,美國有能力和中國大陸和平相處,但挑戰越來越巨大,且北京變得越來越具有侵略性。(United States could coexist peacefully, but the challenge is enormous and Beijing is becoming more and more aggressive)

不過,他也表示,美國相信台灣有和平生活的權利,想看到其國際角色,尤其是疫苗、疫情相關議題,台灣在其中應該有角色,不應被國際社會忽視。(We believe Taiwan has the right to live in peace. We would like to see its international role, especially in areas such as vaccines, and issues related to pandemics)