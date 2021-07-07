LIVE／華儲確診男員工住新北「妻也染疫」　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增40例COVID-19確定病例，分別為39例本土及1例境外移入；另確診個案中新增9例死亡。今天新北新增14例，其中華儲公司爆群聚感染，員工為新北人，妻子也確診，新北市長侯友宜召開防疫記者會公布初步疫調，《ETtoday新聞雲》全程直播。

華航集團華儲公司7日傳出有員工染疫，桃園衛生局表示，華儲公司1名居住於新北的員工確診，妻子也染疫，指揮中心匡列該公司200多人隔離，華儲全棟大樓800餘名員工採檢，新北市衛生局證實，夫妻2人居住於新北市。

指揮中心表示，今日新增之39例本土病例(其中21例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為21例男性、18例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今(2021)年6月26日至7月6日。個案分布以臺北市與新北市各14例最多、其次為桃園市11例；其中23例為已知感染源、4例關聯不明、12例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增9例死亡個案，為4例男性、5例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月27日，確診日介於5月18日至6月29日，死亡日介於7月3日至7月5日。

▲侯友宜召開應變會議。（圖／新北市府提供）