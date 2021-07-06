北農環南群聚風波　侯友宜：172新北市民確診…全台無法置身事外

▲環南市場停業3天，於6日復市。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

台北市近來市場爆發疫情，3大批發市場累積232例確診，環南市場6日恢復營業。對此，新北市長侯友宜6日表示，從北農到環南市場群聚事件，有172位新北市民受到影響而確診。

侯友宜表示，民國67年在中央警官學校唸書，擔任伙委，負責開菜單、採買，每次只要加菜，常常一大早和同學到環南市場買雞、買鴨，當時警官學校裡最有名的加菜–炸雞腿和香酥鴨，就是從環南買回來自己料理，尤其這裡有許多攤商，都是從中南部上來，熟悉的語言，更是親切；上千攤批發市場的貨品，價格好又新鮮，攤商對警察和阿兵哥都特別照顧，批貨時好像和小時候在市場裡的長輩們互動，寒暄問候，親切又熱鬧，充滿濃濃的人情味。

侯友宜指出，批發市場集結全台南北人流，批發商、小攤商、貨車司機、理貨員、拍賣員各司其職，日復一日，人與人的感情跨越縣市的界線，這裡是他們賴以為生之地、夢想的起點，「小時候家裡賣豬肉，我最常說，父母是用一雙油膩膩的手、賺錢把我養大」。

侯友宜提到，面對新冠疫情的嚴峻挑戰，新北市在第一時間清消批發市場、擴大匡列，為了安全，一次篩檢、二次篩檢，不放過任何潛在確診者，積極阻斷隱形傳播鏈，所有攤商、工作人員施打疫苗，要持篩檢陰性證明或是確認施打疫苗者才能進入，這些必要的措施也許短時間帶來不便，請大家見諒，但政府有責任要確保批發市場有安全的工作環境，維護攤商們的工作權和生存權。

侯友宜說，從北農到環南市場群聚事件，有172位新北市民受到影響而確診，雙北批發市場的上下游供應鏈，牽一髮動全身，全台灣都不可能置身事外，也影響了南來北往、成千上萬名工作人員的生計，這段時間，知道民眾討生活更不易，尤其是在基層工作的辛苦人，要更用心、更努力，照顧在第一線打拚、為民生供應鏈流汗奉獻的兄弟姊妹們，讓大家早日回到正常的生活、安心工作，脫離疫情風暴。