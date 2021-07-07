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孩沒出門「卻發燒拉肚子」　醫曝2原因：別一直消毒家裡！家長驚呆

▲▼生病。（示意圖／CFP）

▲孩子沒出門，卻出現發燒與拉肚子的情況。（示意圖／CFP）

記者劉維榛／綜合報導

由於新冠病毒具較高傳染力，勤用酒精消毒已成了民眾日常！不過醫師楊為傑指出，儘管小孩沒出門，也都吃家裡煮的飯，竟有腸胃炎與發燒的情況，背後兩個原因曝光，讓不少家長大吃一驚。楊為傑則直呼，自己並不鼓勵大家一直消毒家裡，而是避免把病原帶回家，才是正確防疫觀念。

醫師楊為傑在粉專《白袍旅人-兒科楊為傑醫師》透露，最近看診時，儘管生病的幼孩有下降趨勢，但症狀仍有發燒、吐、拉肚子症狀，甚至「過敏嚴重的孩子增多了」。對此，陪同看診的家長都困惑詢問，這段疫情期間足不出戶，在家煮三餐吃，也沒有家人有疾病，為何孩子會生病？

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楊為傑親自解釋2個原因，「因為家裡不是無菌的」、「人體也不是無菌的」，環境中、人身上還是會有病原，都還是可能會導致人體生病，且家裡的大人如果還是會出門，還是有可能把病原帶回家。

楊為傑也實際舉例，如果把吐司放在空氣中，或去抹牆壁，也可以讓孩子的手摸一下，將吐司封裝起來並靜置一週，相信吐司上應該都會長出不少細菌、黴菌，由此實驗證明，「可見我們的環境中，並非無菌，因此還是有一定的機率會生病，請大家毋須過度擔憂。」

若想確保環境100%無菌，楊為傑直言，可要參照骨髓移植室的配置，包括喝的水、吃的每一樣東西，身上的衣物，都是滅菌過的，房間更是使用無塵室，但一般人根本不需這樣過生活。

▲▼酒精,消毒,清潔,防疫,殺菌,75%,ALCOHOL,乙醇。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊為傑建議別一直消毒家裡。（示意圖／記者周宸亘攝）

站在專業角度的楊為傑強調，「並不鼓勵『一直消毒家裡』，適當的清潔即可，不需要一直消毒」，兩個理由如下：

第一，細菌繁殖的速度超快，不斷消毒其實沒啥用，很快就會長回來（這個大家可以在家裡自己實驗就知道）。

第二，人體需要跟周圍的病原和平共存，數百萬年來的平衡，短期之內，人類是不可能把病原消滅乾淨的。再說，把這些病原消滅，也不見得是好事。

最後，楊為傑給予一個正確觀念，防疫期間要加強環境清潔，「但是不是一直消毒『家裡』喔，而是要避免把病原帶回家，決戰於『境外』」家裡就是保持清潔，正常生活就好了，反倒是入口處可以設立一個區塊，盡可能不要把外界的病原帶回家即可。

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