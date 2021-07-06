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噴酒精機器「兼量體溫」他納悶準嗎？一試傻眼：面紙盒36.2度

▲▼台北市部分夜市自29日起在落實實聯制登記、酒精消毒等防疫措施的前提下逐步微解封,小週末的寧夏夜市擺脫休市時的蕭條景況,迎來久違的逛街人潮,新冠肺炎,武漢肺炎,本土疫情,社交距離,紓困,攤商,攤販,擺攤,餐飲業,禁止內用,外帶,人流,三級警戒。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO納悶「量手溫的機器」真的有用嗎？（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情期間，照理來說，一般人出入公共場所，除了填寫實聯制、噴酒精消毒雙手之外，有時也需要配合量體溫。就有網友發文，說去郵局、超市偶爾會看到有一種量體溫的機器，「手伸過去會給酒精，順便量你體溫。」原PO就疑惑，機器量的是手掌溫度，「量手溫能測得到發燒嗎？」話題引發共鳴。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「常看到量手溫的機器，有意義嗎？」提到一種酒精機，偵測到手掌靠近時，不僅會自動噴酒精出來，還會順便量測體溫。原PO接著納悶表示，「但是……它量的是手掌溫度」，質疑量手溫是否真的能測到有沒有發燒。

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貼文一出，馬上引發共鳴，「我也很疑惑，有請專業人士解答」、「如果我進去之前泡冰水可不可以」、「手腳冰冷的不就量出來失溫」、「之前手握著太久量出來39度，路人嚇死」、「我手泡過熱水去量結果過高」、「我量過飲料、皮包、箱子……等，都過關唷！」

還有人轉貼一位網友的推特文，該位網友表示，友人為了落實公司防疫，就添購這種溫度測量兼給酒精功能感應裝置，收到後實測，「為展示功能，分別測試了以下三種東西」、「可以發現不管是檔案夾、面紙盒以及活人，今天都相當準確的通過了檢驗，都沒有發燒。」其中，面紙盒顯示為36.2度、資料夾是36.3度。

就有網友表示，「店員說當附加功能就好，主要還是酒精」、「那是一台36.0-36.5之間的亂數生成器」、「當成酒精消毒器用就好」、「當成自動消毒機就好，體溫無視」、「跟你說啦！量哪都不准，差在程度而已。」

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