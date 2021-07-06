時力黨團喊臨時會修紓困條例　延長積欠房租終止契約期限

▲時代力量立法院黨團召開記者會，說明公投法修法意見及紓困方案問題。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中選會日前宣布四大公投案延後舉行，國民黨團提案召開臨時會，要求修改《公民投票法》納入不在籍投票。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智6日表示，時力黨團支持召開臨時會修法，但也應同步修正《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，納入現行欠房租2個月以上可終止契約，改為4個月的規定。

立法院長游錫堃10日召集朝野黨團協商，研商「委員費鴻泰、鄭麗文、陳玉珍等39人所提召開第10屆第3會期第2次臨時會」相關事宜，時代力量黨團會前召開記者會，就《公民投票法》修法意見及紓困方案發表看法。

時代力量黨團副總召陳椒華指出，時代力量原本就呼籲中選會將公投延期，以避免大量的人流移動與群聚加重國內疫情，也樂見中選會重視社會各界的意見，將公投日期延至12月18日。

陳椒華認為，如今變種病毒入侵台灣、疫情延燒，未來台灣仍可能面對12月18日無法如期舉行公投投票的窘境，為求在疫情與投票間尋得平衡點，因此不在籍投票也是一個重點。

邱顯智指出，目前尚有約6千人等待入伍，甫於5、6月剛退伍的則有1萬4千人，加起來共約2萬人，到了7、8月問題可能更嚴重，國防部與內政部役政署應提出紓困方案，協助這些等待入伍而暫時無法從事其他工作者，以及剛退伍因疫情而無法找到就業機會的人。

時代力量黨團幹事長王婉諭則表示，文化部兼職人員種類眾多，但藝文工作者由於其工作性質關係，其收入來源並非單一，導致在申請紓困時，遭文化部以應歸納至勞動部方案而被排除。

王婉諭呼籲，文化部應比照職業工會方案，實質審查有無申請勞動部的方案，只要勞工沒有申請部分工時方案，且有實際從事藝文自然人工作者，就應將藝文自營工作者納入補助。

此外，邱顯智也表示，許多人因為疫情繳不出房租，而根據現行《民法》規定，租屋人若積欠2個月以上的房租，出租人可以主動終止契約，因此時力黨團將提出《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，將積欠2個月的規定調整改為4個月以上，以減輕租屋者的壓力 。

邱顯智說明，根據時力黨團所提的修法版本，也賦予承租人若因疫情而導致收入減少，可以跟出租人提出租金降低的商議，但若是無法達成租金降低協議時，就應也賦予承租人有提出終止契約的權力，這在歐洲或德國 已經有許多案例。

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