921既視感湧現！6.7強震喚起台中人記憶「空間扭曲了」：跑不出去

▲台灣時常發生地震。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pxhere）

記者曾筠淇／綜合報導

昨（10日）晚9點19分發生芮氏規模6.7地震，讓不少人都回憶起1999年9月21日的大地震（集集大地震）。一名網友發文表示，昨晚的地震讓他嚇到快漏尿，但卻有人認為和921還差得遠，「921到底多可怕啦？」貼文一出，立刻引發熱議，類似文章不斷被發出，過來人也留言分享當年的恐怖經歷。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「921大地震到底有多可怕阿」為題丟出討論，昨晚發生芮氏規模6.7強震，「已經嚇到快漏尿了」，就差沒有奪門而出，然而，卻有不少人認為，若和「芮氏規模7.3」的921大地震相比，昨晚其實只是小兒科，「921到底有多可怕啦？」

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貼文一出，不少網友回應，「聽朋友說，前一天傍晚有異常的山鳴和小動物遷移」、「台北有大樓受損，但離震央很遠」、「剛剛（昨晚）真的一瞬間有921的感覺」、「921震到你無法走動、避難，當下只有絕望」、「天崩地裂這個成語不是說假的」、「921搖得更強而且久，甚至連續一段時間都有餘震」、「921那種震度不倒房子才怪，搖個102秒」、「搖到你覺得人生的末日到了」、「住一樓，921都可搖到燈整個掉下來」、「體驗過後現在的地震都沒啥感覺」、「地震有像921的感覺，但是921搖的力道比這個恐怖多了」。

▲南投縣災民冒險入屋搶救財物。（圖／慈濟基金會提供）

該貼文發出沒多久後，還有一名網友指名詢問「住在台中的鄉民」有何恐怖經歷，921大地震那年，他正巧在台中讀大學，當時住在6樓的他躲在床下直發抖，地震停了以後「下樓梯牆都垮了，可以直接看到外面」，且有不少人都躲在安全島那，深怕房屋倒塌，餘震一來「大家還手握在一起」，真的有撿回一條命的感覺，「有那年921在台中的恐怖經歷嗎？」

網友回憶起當時狀況，「台中大里，睡在床上突然懸空的失重感驚醒，對面公寓天然氣管線破裂，路上都是逃難的人」、「當天下午雲霞是橘紅色的，非常非常奇怪」、「半夜衝出家門看到大樓橫躺在馬路上差點嚇死」、「沒訊號電話打不通，舅舅從大甲開車去東勢路不通，好險表姊還活著」、「附近的大樓整棟倒，一邊看新聞跑馬燈一邊祈禱不要出現好友的名字」、「我在七樓，空間都扭曲了，毫無方向感」、「10幾層樓變5層」、「921當時在台中13樓家裡，不斷聽到地鳴跟劇烈搖晃又沒辦法馬上跑出去，一種等死的絕望感」、「當天風超大，人生唯一一次在市區看到滿天星星」。

▲南投中興國中大樓都變形了。（圖／慈濟基金會提供）

回顧1999年9月21日這場芮氏規模7.3的大地震，當時搖晃時間持續102秒，震央位於北緯23.85度、東經120.82度，屬於南投縣集集境內，震源深度約8.0公里，一共造成全台2415人死亡、29人失蹤、1萬1305人受傷，另外還有5萬1711間房屋全倒、5萬3768間房屋半倒，傷亡慘重。