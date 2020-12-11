　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

921既視感湧現！6.7強震喚起台中人記憶「空間扭曲了」：跑不出去

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼地震,手機。（圖／免費圖庫pxhere）

▲台灣時常發生地震。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pxhere）

記者曾筠淇／綜合報導

昨（10日）晚9點19分發生芮氏規模6.7地震，讓不少人都回憶起1999年9月21日的大地震（集集大地震）。一名網友發文表示，昨晚的地震讓他嚇到快漏尿，但卻有人認為和921還差得遠，「921到底多可怕啦？」貼文一出，立刻引發熱議，類似文章不斷被發出，過來人也留言分享當年的恐怖經歷。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「921大地震到底有多可怕阿」為題丟出討論，昨晚發生芮氏規模6.7強震，「已經嚇到快漏尿了」，就差沒有奪門而出，然而，卻有不少人認為，若和「芮氏規模7.3」的921大地震相比，昨晚其實只是小兒科，「921到底有多可怕啦？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少網友回應，「聽朋友說，前一天傍晚有異常的山鳴和小動物遷移」、「台北有大樓受損，但離震央很遠」、「剛剛（昨晚）真的一瞬間有921的感覺」、「921震到你無法走動、避難，當下只有絕望」、「天崩地裂這個成語不是說假的」、「921搖得更強而且久，甚至連續一段時間都有餘震」、「921那種震度不倒房子才怪，搖個102秒」、「搖到你覺得人生的末日到了」、「住一樓，921都可搖到燈整個掉下來」、「體驗過後現在的地震都沒啥感覺」、「地震有像921的感覺，但是921搖的力道比這個恐怖多了」。

▲▼921地震,南投縣災民冒險入屋搶救財物。（圖／慈濟基金會提供）

▲南投縣災民冒險入屋搶救財物。（圖／慈濟基金會提供）

該貼文發出沒多久後，還有一名網友指名詢問「住在台中的鄉民」有何恐怖經歷，921大地震那年，他正巧在台中讀大學，當時住在6樓的他躲在床下直發抖，地震停了以後「下樓梯牆都垮了，可以直接看到外面」，且有不少人都躲在安全島那，深怕房屋倒塌，餘震一來「大家還手握在一起」，真的有撿回一條命的感覺，「有那年921在台中的恐怖經歷嗎？

網友回憶起當時狀況，「台中大里，睡在床上突然懸空的失重感驚醒，對面公寓天然氣管線破裂，路上都是逃難的人」、「當天下午雲霞是橘紅色的，非常非常奇怪」、「半夜衝出家門看到大樓橫躺在馬路上差點嚇死」、「沒訊號電話打不通，舅舅從大甲開車去東勢路不通，好險表姊還活著」、「附近的大樓整棟倒，一邊看新聞跑馬燈一邊祈禱不要出現好友的名字」、「我在七樓，空間都扭曲了，毫無方向感」、「10幾層樓變5層」、「921當時在台中13樓家裡，不斷聽到地鳴跟劇烈搖晃又沒辦法馬上跑出去，一種等死的絕望感」、「當天風超大，人生唯一一次在市區看到滿天星星」。

▲▼921地震,南投中興國中大樓變形。（圖／慈濟基金會提供）

▲南投中興國中大樓都變形了。（圖／慈濟基金會提供）

回顧1999年9月21日這場芮氏規模7.3的大地震，當時搖晃時間持續102秒，震央位於北緯23.85度、東經120.82度，屬於南投縣集集境內，震源深度約8.0公里，一共造成全台2415人死亡、29人失蹤、1萬1305人受傷，另外還有5萬1711間房屋全倒、5萬3768間房屋半倒，傷亡慘重。

ET快訊
快訊／高雄貨車連環撞5車　血流滿地5人送醫搶救中
斷開不倫戀！彎彎6年後罕吐心聲「以前的彎彎已死」
前女友開現任男友車劫囚！竹北逃犯「超狂6角關係」曝光
爆當小三「寫歌寫到床上去」！女星斷開蕭敬騰超慘下場曝光
強震猛力一晃！爸彎腰「肉身護女兒」雙手緊抱20秒影片惹淚
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

規模6.7最強震無傷亡「關鍵在深度」　台灣近10年災害性地震一次看

翁禎霞力作《勝利貓日子》　跟著「三花貓」走讀勝利星村

北捷局＋川崎提解決方案！中捷12/19能否通車　盧秀燕：下周一宣布

26歲保全做3份工　60歲女友列30萬清單考驗愛情！為養7人拾荒度日

女友「轉光200萬結婚基金」all in投資！醫師看帳戶：錢都不見了

921既視感湧現！6.7強震喚起台中人記憶「空間扭曲了」：跑不出去

專家示警百年一大震「快輪到台北」　氣象局出面回應了！

台虎微旅行2.0開賣！元旦飛宮古島衝高雄　還送「日本來回機票」

從直播主到護士！老公「4個月狂劈4女」　網卻風向一面倒：別離婚

解密foodpanda正妹外送員雪兒心路歷程⋯盼彈性工時能陪伴媽媽更多時間

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

送餐奇景！高樓餐廳「垂降美食」　外送員免爬6層樓梯讚：暖心老闆

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

轎車駕駛違規超車與貨車爆口角 沿路挑釁還擋道...他怒：能這樣？

高雄2000萬透天「家門口插一根」　車神才能買？網：天天甩尾入庫

羅志祥試水溫回歸！　友人心疼「愷樂一出事就被解約」爆內幕

規模6.7最強震無傷亡「關鍵在深度」　台灣近10年災害性地震一次看

翁禎霞力作《勝利貓日子》　跟著「三花貓」走讀勝利星村

北捷局＋川崎提解決方案！中捷12/19能否通車　盧秀燕：下周一宣布

26歲保全做3份工　60歲女友列30萬清單考驗愛情！為養7人拾荒度日

女友「轉光200萬結婚基金」all in投資！醫師看帳戶：錢都不見了

921既視感湧現！6.7強震喚起台中人記憶「空間扭曲了」：跑不出去

專家示警百年一大震「快輪到台北」　氣象局出面回應了！

台虎微旅行2.0開賣！元旦飛宮古島衝高雄　還送「日本來回機票」

從直播主到護士！老公「4個月狂劈4女」　網卻風向一面倒：別離婚

解密foodpanda正妹外送員雪兒心路歷程⋯盼彈性工時能陪伴媽媽更多時間

時代雜誌公布2020年度風雲人物　拜登賀錦麗獲選

股市超夯！買股票「是潮流」：大學生都在討論　內行1關鍵提醒

規模6.7最強震無傷亡「關鍵在深度」　台灣近10年災害性地震一次看

翁禎霞力作《勝利貓日子》　跟著「三花貓」走讀勝利星村

口感像蛋糕一樣綿密　日香高級吐司推「黃金吐司」只賣2個月

老婆半夜3點回娘家　夫跨海尋妻遭追殺！苦守18年放生了

王美惠批數位身分證「擾民」　蘇貞昌：數位時代已經來臨

灰狼小將外遇偷吃　竟還把火辣正宮趕出家門

北捷局＋川崎提解決方案！中捷12/19能否通車　盧秀燕：下周一宣布

台3線大溪彎道轎車撞安全島翻覆　男駕駛全身傷...驚恐爬窗逃生

生活熱門新聞

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

快訊／深夜都醒了！02:15規模5.6地震　最大震度4級

6.7強震搖出「兩地區」國家級邊緣人

台灣凌晨2:15地震　國家警報大響

地震猛晃！爸肉身護女兒20秒　網全噴淚

21：20地震「警報狂響」！全台網友嚇壞

6.7強震！台北101大樓「阻尼器」搖晃15公分

教室天花板震垮　線路全扯下

冷空氣報到　全台有感低溫下探15度

鄉民經歷921曝「1關鍵」：這之前都不跑

鄭明典臉書　全台網友回報災情

地震後秒見消防特搜集合　網讚爆

新竹舊國賓戲院「鐵架、磚頭」被震垮！

更多熱門

相關新聞

氣象局回應「百年一大震」快輪到台北

氣象局回應「百年一大震」快輪到台北

台灣10日晚間9點19分發生芮氏規模6.7的地震，全台有感且多處最大震度4級，地震搖晃時間長達15秒，導致國家警報大作。中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，這次屬於大型板塊隱沒型地震，週期為百年一次，預估下一次可能是台北、宜蘭地區，震度可能會超過5。對此，氣象局表示，以歷史文獻推論地震是否發生較無科學根據。

強震後又11次餘震！今凌晨晃最大

強震後又11次餘震！今凌晨晃最大

第一次經歷地震！英國老師怕爆「以為是恐攻」

第一次經歷地震！英國老師怕爆「以為是恐攻」

地震猛晃！爸肉身護女兒20秒　網全噴淚

地震猛晃！爸肉身護女兒20秒　網全噴淚

桃竹苗無警報　氣象局曝原因

桃竹苗無警報　氣象局曝原因

關鍵字：

地震1210強震PTT921921大地震集集大地震

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

狗關庭院鄰居控虐狗！他笑揭真相

謝忻被地震嚇到躲桌下哭！趴地哀嚎…網歪樓：好暈

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

青青改名繼續跳　7秒狂晃片瘋傳

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

車主爽停免費車位　地震搖下露臺砸一排

快訊／深夜都醒了！02:15規模5.6地震　最大震度4級

不流浪了！宥勝為小孩教育定居台中

即／顧立雄夫婦遇車禍　留司機處理搭小黃快閃

6.7強震搖出「兩地區」國家級邊緣人

台灣凌晨2:15地震　國家警報大響

更多

最夯影音

更多
桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己
浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面