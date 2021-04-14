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「沒有貪汙只有冤誣」　彭百顯出書訴求回歸歷史真相和社會正義

▲前南投縣長彭百顯回家鄉發表新書，回顧921地震期間的親身經歷。（圖／記者高堂堯攝）

▲前南投縣長彭百顯（右）回家鄉發表新書，回顧921地震期間的親身經歷。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣於21年前921地震為重災區，時任縣長彭百顯日前推出新作《彭百顯的回歸－921啟示錄》，今天專程回到南投市舉辦新書發表會，分享沉潛21年的心情；曾因921重建貪汙疑雲遭收押、起訴，最後獲判無罪的他，強調「沒有貪汙案，只有冤誣案」，希望將真相回歸歷史、社會和個人內心回歸正義和生命等共同價值，才能找到未來的方向。

彭百顯說，當年回到南投市宣布參選縣長，成功讓民主進步黨的旗幟和理念在13個鄉鎮飄揚；但921經過政治紛擾，「（民進黨）用司法要我在對面（看守所）住了61天黑牢，在那邊思考甚麼叫社會正義。」他也在新書中列出當年檢調院相關文件，指控檢調羅織罪名，以莫須有罪名濫權起訴。

▲前南投縣長彭百顯回家鄉發表新書。（圖／記者高堂堯攝）

▲前南投縣長彭百顯回家鄉發表新書。（圖／記者高堂堯攝）

書名為彭百顯的「回歸」，但要回歸甚麼？彭百顯解釋有三點，首先要讓921二十一年來的真相回歸給歷史；再者讓社會正義的共同價值回歸社會環境，才能回復秩序、道德和最後良心；第三是回歸內在，希望不只自己個人好，還能讓每個人都好，了解生命的價值。

彭百顯表示，雖然4月1日已在台北召開過新書發表會，但很多朋友告訴他「不能讓社會正義消失」，今天才正式回到南投向鄉親發表這本新書；此外，因為自己已73歲，希望對自己的心路歷程、南投的921震災傷痕都能有一個了斷和圓滿的結束。

彭百顯認為，921重建經過21年努力，他相信仍有許多亡靈未能找到回家的路，今年921紀念日將委請「中華身心靈平衡研究協會」於南投辦理921圓滿心願法會，透過法會超渡的方式，協助全國受難者家屬圓滿先人回歸原鄉的心願，有意參加的鄉親可請與主辦單位聯絡洽悉。
 

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