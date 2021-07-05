「素食正妹」亂入肯德基潑血！播雞叫聲嚇饕客　怒喊：動物大屠殺

▲澳洲27歲的素食主義者彼德森日前到澳洲墨爾本一間繁忙的肯德基抗議。（圖／翻攝自Instagram@vganbooty）

記者羅翊宬／編譯

惡名昭彰的素食主義者塔什•彼德森（Tash Peterson）主導多起極端抗議活動，要求饕客應拋棄肉食，去年12月在澳洲伯斯的肉店舉著豬頭噴灑血液、驚聲尖叫，從此被禁止進入西澳所有持執照的場所。沒想到她近日又轉移陣地，帶著一群人進墨爾本的入肯德基，到處潑灑假血，用擴音器播放雞臨死前的慘叫聲，最後遭警方驅趕。

根據《西澳洲報》（The West Australian），今年27歲的女子彼德森於當地時間4日，帶著一群手持假血、擴音器的示威者衝進墨爾本這間生意繁忙的肯德基，從她在Instagram上公開的影片可以看到，她將象徵雞血的紅色油漆到處潑灑在餐廳地板上，不僅現場播放慘烈的雞叫聲，還用擴音器對現場用餐的消費者吼叫，怒批他們是「動物大屠殺」的共犯。

然而，彼德森這種偏激的行動並未讓素食主義在現場獲得掌聲，一名消費者走向彼德森身旁大喊，「難怪人們討厭素食主義者！」

▲彼德森曾經舉著血淋淋的豬頭，在肉店前穿上潑滿假血的白衣進行抗議。（圖／翻攝自Instagram@vganbooty）

彼德森在Instagram上面寫道，「肯德基是動物虐殺者！世界歷史上最長、規模最大的大屠殺正在肉類、乳製品與蛋類行業發生。肯德基謀殺6周大的嬰兒，他們被腳鐐銬住、在浴缸裡遭受電擊、喉嚨慘被割開，這如同非人類的動物集中在監獄內被奴役，遭受強姦、虐待、酷刑，最後被送往工廠殘忍殺害（毒氣室、電刑、螺栓槍、割喉）。」

彼德森表示，「如果你不是素食主義者，那麼你就是在虐待動物！我們應廢除對動物的奴役，結束對動物們的大屠殺。」

大多數的網友們對於彼德森的想法不敢苟同，「那些潑灑在地上的假血是誰要去清啊」、「真的是造成別人困擾耶」、「那種抗議方式未免也太過自私了吧」、「別人也有選擇吃肉的權力啊」

據悉，彼德森2019年曾裝扮成渾身是血的屠宰場工人，胳膊下夾著一隻假死雞，在高士超市（Coles）隨意搭訕其他消費者，還曾穿上血跡斑斑的圍裙，衝進麥當勞等其他餐廳與超市，還曾在弗里曼特爾的海鮮餐廳伏擊饕客，公開指責對方「屠殺魚類」。

打掃更輕巧方便！日本TWINBIRD強力吸吹兩用吸塵器特價2980元

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast