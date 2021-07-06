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全文／蔡英文：台灣疫苗取得超過700萬劑　「新年度洽購進行中」

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文6日下午在總統府針對防疫工作與疫苗進度發表談話時指出，台灣取得的疫苗，即將累計超過700萬劑，她感謝日本及美國在台灣防疫最關鍵的時刻伸出援手，而政府也會緊盯進度，讓已訂購但延遲到貨的疫苗，能追上進度，陸續送達；同時，政府也正和主要的疫苗廠商，進行新一年度及未來的疫苗洽購協商。

▲▼總統蔡英文於總統府發表談話。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文於總統府發表談話。（圖／總統府提供）

蔡英文談話內容全文如下：

這幾天疫情明顯地趨緩，雖然還有一些變數，但我們會持續盡全力和地方政府一起控制疫情。我要提醒大家，務必配合防疫指引，確保自己以及家人的安全。

今天我要跟大家報告的是，有關於疫苗供應以及施打的新進展。

在疫苗供應方面，我們訂購的AZ疫苗，明天將到貨62萬劑。另外，日本政府今天也已經宣布，第二批日本提供的AZ疫苗，後天將到貨113萬劑。加上這兩批疫苗之後，台灣取得的疫苗，將累計超過七百萬劑。

過去這段期間，全球疫苗都有供應不穩的情況。我們訂購的疫苗交貨有所遲延。謝謝日本、美國的大力協助，即時提供疫苗，讓我們疫苗接種能有規模的進行。在台灣防疫最關鍵的時刻，能夠得到友好的國家伸出援手，台灣人民都深深感謝。

接下來，我們也會緊盯進度，讓已訂購但延遲到貨的疫苗，能追上進度，陸續送達。同時，我們也正和主要的疫苗廠商，進行新一年度，以及未來的疫苗洽購協商。

目前，鴻海／永齡基金會、台積電希望洽購BNT疫苗捐贈政府的工作，也在積極進行中。我們期待，各方都能盡力促成，讓BNT疫苗能夠儘快來到台灣，投入整體接種的行列。

在疫苗供給逐漸穩定後，我們已開始擴大施打的作業，拜託國人踴躍接種。畢竟裝在瓶子裡的疫苗，不會產生抗體，打進身體裡的疫苗，才能夠保護你和你的家人。

各國的經驗都已經證明，不論是Moderna或是AZ，對於避免重症，都有相當的保護力，也能夠守護大家的生命，也可以減輕醫療系統的負荷。

另外，要向大家報告一個新的措施，就是唐鳳政委所主導規劃的「疫苗意願登記與預約接種系統」已經宣布。今天上午，唐鳳政委向各縣市政府，說明系統的操作流程，並在澎湖、金門、馬祖先行試辦。

請大家即時掌握相關的訊息，依序做意願登記，在1922以簡訊通知符合資格以後，就可以進行預約接種登記。對於使用網路可能比較吃力、不便的民眾，我們也會比照口罩預約的模式，提供藥局、超商、衛生所等管道，來協助大家做預約接種登記。

隨著疫苗陸續到貨，施打的年齡會持續降低，規模也會越來越大。我們希望透過大家最熟悉、也最便利的系統以及管道，讓施打更有序、更順利。以現階段的施打規劃，我們希望在七月底之前，讓國人的接種率，達到在防疫上有意義的程度，也就是說，從現在的百分之十，增加到百分之二十到二十五之間

我要再次拜託大家，「有注射有保護，每一款都可以」。施打疫苗的人數越多，台灣離群體免疫的目標就越近，大家才能夠回到正常生活。今天最新進展的報告就到這裡。團結防疫守台灣，我們一起來努力，謝謝大家。

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