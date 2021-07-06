雲端最前線／環南市場今復業！疫苗預約系統離島開放登記

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台北市長柯文哲2日宣布，環南市場當天有41人PCR陽性，北市府立即決定休市3天，並調動警力，引導市場改為只出不進。而環南市場今（6）日復市，除台北市副市長黃珊珊、前進指揮所指揮官王必勝外，指揮官陳時中也現身一同視察復業防疫措施，柯文哲則在10點左右到場。台北市市場群聚成焦點，中央出手後疫情已獲得控制？《雲端最前線》6日邀請台北市議員李柏毅以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲環南市場6日復市，台北市副市長黃珊珊、指揮中心指揮官陳時中、前進指揮官王必勝視察。（圖／記者林敬旻攝）

指揮中心6日請到政務委員唐鳳，說明疫苗施打意願預約登記。唐鳳表示，預約系統是取代紙本造冊，以64歲以下民眾為主，開放第九類和第十類施打，全國上線時間規劃中。也因疫苗數量尚不足，指揮中心規劃先行在金門、澎湖與連江縣進行預約試辦。疫苗預約系統將上線，有望快速提升接種覆蓋率？

全國三級警戒至7月12日，行政院長蘇貞昌昨（5日）召開會議，就7月12日後是否適度放鬆行業管制進行討論。蘇貞昌表示，因部分縣市仍有零星群聚感染，目前雖尚未有解除三級的條件，但因大多數縣市疫情趨緩，各行各業的管制有合理調整的空間，請相關部會預為規劃與準備。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，週二及週三中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每週二及週三中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。