千萬「大牛」無牌上路成廢鐵　神秘駕駛竟是吸金集團洗錢共犯

▲1500萬元超跑因無牌上路遭沒入銷毀成廢鐵，駕駛機師因涉嫌幫吸金集團洗錢遭起訴。（資料照／東森新聞）

記者劉昌松／台北報導

機師林修帆曾因駕駛尚未掛牌的藍寶堅尼上路，結果遭警方沒收銷毀成廢鐵，外界始終好奇林的背景身價，如今檢調追查富南斯集團吸金33億元案有最新進度，意外曝光原來林修帆把帳戶提供給吸金集團使用，林再和女密友前往提領現金轉帳，金額超過千萬元，台北地檢署6日依涉嫌洗錢罪起訴林和女密友。

林修帆曾在華航、復興擔任機師，月薪大約22萬至30萬元間，曾被爆出追求香港名模周汶錡，2013年底，林修帆開著LP-640(大牛)上路，在台中惠中路被警方攔查，企圖拿福斯車款的牌照魚目混珠，仍被識破無照上路，價值1500萬元的被沒收，銷毀成廢鐵只剩殘值8325元。

大牛遭判死絞殺事件後，只有自稱林修帆的合夥人原姓男子提告認為交通部行使公權力過失，提告請求國賠，林修帆本人始終神隱，神秘色彩一直讓人好奇，直到北檢偵辦跨國集團富南斯在台吸金案，林修帆的名字才又赫然躍入新聞事件。

▲林修帆駕駛千萬超跑遭沒入後，外界始終好奇他的身家背景。（資料照／東森新聞）

北檢2020年初已經起訴，藝人夏于喬的父親夏世紘等人，從2017年開始，協助新加坡來台的富南斯集團，在台舉辦說明會、訓練講師，以投資AI人工智慧代操美股，可精準獲利，保證每月分紅最少16%等樺樹，迅速在台吸收2000多名會員，總吸金達33億元。

檢察官已經起訴包括夏爸在內等16名第一線幹部，另外通緝新加坡籍主嫌白偉宏、台籍共犯梁祐鈞2人發布通緝，接著又根據民眾檢舉查出，許多投資人當初聽信集團說法，把錢轉入林修帆相關帳戶內，累計金額達1千萬元。

林修帆到案表示，自己也是聽朋友建議投資富南斯上百萬元，朋友還說如果提供帳戶給集團使用，有機會賺更多，所以把自己和許姓女密友的帳戶交給對方，檢方查出，林之後不但會聽從指示，把帳戶內的錢提領出來轉匯，有時林因工作出國，也會請許姓女密友協助操作，2人都涉嫌協助吸金集團隱匿不法所得，涉嫌洗錢罪。

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