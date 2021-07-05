　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前女友擔心私密照外洩　報警搜出數十女「全裸唯美照」

▲▼男子曾仁瑞以5千元代價徵求模特兒裸拍，因其中1女年僅15歲，觸犯《兒少性剝削條例》。（圖／翻攝臉書）

▲曾男在臉書開設不少「萌」字號社團，分享模特兒「唯美照」。（圖／翻攝臉書）

記者劉昌松／台北報導

台北1名女子擔心私密照被曾姓前男友外流而報案，檢警4月間發動搜索，卻意外在曾姓男子的手機、電腦裡發現大量女性裸露胸部、下體的照片，女主角多達數十人，曾男坦承在臉書社團以5千元代價徵求模特兒，專拍「唯美照」，檢警循線找到10多名女子也證實是自願拿錢被拍，但其中1女年僅15歲，台北地檢署依拍攝少女猥褻照片罪起訴曾男。

據了解，曾男從2019年起，臉書上開設了許多「萌」字號的社團，時常po出年輕女子cosplay或穿著清涼照，並以這些照片招募更多年輕女性當他的模特兒，宣稱可幫忙拍出萌萌的「唯美照」，曾男的前女友因為也當過鏡前主角，分手後擔心裸露照片會外洩，因此向台北市刑大報案。

▲▼男子曾仁瑞以5千元代價徵求模特兒裸拍，因其中1女年僅15歲，觸犯《兒少性剝削條例》。（圖／翻攝臉書）

▲曾男握有大量女子裸露胸部、下體猥褻照，因其中1女僅15歲，觸犯《兒少性剝削防制條例》。（圖／翻攝臉書）

檢警不敢大意，在2021年4月間發動搜索，赫然發現曾男握有數十名年輕女性作各種打扮與姿勢的猥褻影像，其中有大量沒有上傳臉書的胸部、下體裸露照片，檢警循線找到10多名女主角，她們證稱的確是拿了錢，自願讓曾男拍攝，曾男也曾暗示願意配合做更多事的話，可以加價，但她們都拒絕了。

其中有1組穿著校服打扮的照片引起檢警注意，曾男辯稱女主角已經成年，當時的拍攝主題就是「高中生」，但照片主角作證當時年僅15歲，穿的是自己的學校制服，加上曾男在2人簡訊對話中也已知道對方還是學生，檢察官因此依《兒童及少年性剝削防制條例》中的拍攝少年猥褻行為照片罪起訴曾男，同時持續清查是否有其他女主角也是未成年的受害者。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

達欣籃球隊「大聲公」騙倒大老闆　誆投資主場活動詐104萬

網紅古拉退團曝月薪僅6000元！　狂人娛樂逃漏稅下場出爐

日籍高材生北宜遇橫禍　肇事重機男死亡不起訴…母悲求真相

ET快訊
「清零不是天方夜譚！」　他分析數據酸：唯獨1縣市非常可惜
快訊／凱特王妃隔離中　曾與確診者接觸
上海人虧台灣要加油　台大醫曝「陸超嚴格1手段」：這樣搞0境外
他拍數十女「全裸辣照」曝光！　年紀最小才15歲
屏東Delta+1足跡曝　同車20人PCR採檢
快訊／新北首例打莫德納疫苗死亡！　64歲男接種2天後過世
他冒Delta兩症狀還躲起來！　屏東檢疫男流鼻水落網
快訊／打完AZ後不適！台東志航基地地勤送加護病房　裝葉克膜搶
黃偉哲開轟柯文哲！「全國民眾都在忍雙北」：疫苗也給你們打到滿
陳其邁曝「微解封措施」！　還要注意雙北、屏東2關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

檢察長遭撞「沿穿越道標線邊緣走」挨罰300　提告撤單結果曝

前女友擔心私密照外洩　報警搜出數十女「全裸唯美照」

產權142人！喬友惡火該誰負責...彰化五信：我只有債權

通緝犯Delta「兩痛一水」躲山上　屏東落跑檢疫男藏工寮抓到了

23人賞夜景恐噴138萬　「矯枉過正」網友論戰！桃園衛生局回應了

砂石車「驚險鑽路肩還闖紅燈」險撞轎車！目擊者嚇傻尖叫

惡火燒光8千萬還揹4條人命！蔡進峰上香被拒　哭得比家屬大聲

8歲兒遭綁鐵鍊栓飛輪！生母見慘狀揪心　狠父有疑似不當管教紀錄

騙23歲妹鏡前脫光！79歲教練噁開「12星座男女姿勢圖」喊：喜歡妳

屏東白牌車抓到了！載客到高鐵左營站　司機秒噴10萬吊照4個月

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

王嘉爾剩一根柱子也要《KICK BACK》　「你唔好kick啦」比Lucas還愛跳XD

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

守前線抗疫！每周「忍痛篩檢捅鼻」　護理師吐心聲：拜託疫情快結束...

鼠薯苦練林志穎舞曲神似「閃電五連鞭」　本尊看完：有進步空間XD

「烟花」颱風恐生成！曝模擬路徑　低壓移入變天、午後雷雨擴大

檢察長遭撞「沿穿越道標線邊緣走」挨罰300　提告撤單結果曝

前女友擔心私密照外洩　報警搜出數十女「全裸唯美照」

產權142人！喬友惡火該誰負責...彰化五信：我只有債權

通緝犯Delta「兩痛一水」躲山上　屏東落跑檢疫男藏工寮抓到了

23人賞夜景恐噴138萬　「矯枉過正」網友論戰！桃園衛生局回應了

砂石車「驚險鑽路肩還闖紅燈」險撞轎車！目擊者嚇傻尖叫

惡火燒光8千萬還揹4條人命！蔡進峰上香被拒　哭得比家屬大聲

8歲兒遭綁鐵鍊栓飛輪！生母見慘狀揪心　狠父有疑似不當管教紀錄

騙23歲妹鏡前脫光！79歲教練噁開「12星座男女姿勢圖」喊：喜歡妳

屏東白牌車抓到了！載客到高鐵左營站　司機秒噴10萬吊照4個月

小麵攤喜接「20碗訂單」！1小時後發現遭「惡意棄單」...心碎銷毀

台股會航向何方？謝金河：沒有答案　真正牽動的仍是基本面

台股將攻上萬八！專家指8月還有三件大事　轉折點在「這時間」

Delta大魔王蔓延百國！防堵奇招一次看：日本狂篩PCR、3國重祭限制

元大期貨發1萬防疫津貼給員工　疫情間更打造全新數位金融服務

疫期宅在家「發現最愛」　單親媽謝慧謹：牠和我寸步不離

衝破「房價天花板」！六都5月最貴社區曝光　周董家身價不敗

奴才獨吞3顆包子！　拉拉母女秒擺「同款債主臉」狠瞪：快交出來

半夜醒來小貓消失了！　回頭見嬰兒床「毛手勾孩」入睡身影萌翻

邦威確定代表墨西哥打東奧！富邦悍將給予祝福

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

社會熱門新聞

洗屍水排溪中引恐慌　竹縣殯葬業再爆丟包確診者遺體

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

台中烏日溪尾大橋驚見「懸掛男屍」！

勸住戶不要群聚聊天　總幹事遭「連甩10巴掌」腦震盪

蘆竹大古山深夜好熱鬧　23男女賞夜景挨罰

34歲女律師打疫苗亡　父告台大醫院

快訊／萬華地下室驚見「積水泡男屍」　警方緊急封鎖現場

即／苗栗8歲童遭父鐵鍊綁飛輪　母桃園飛奔救兒

桃園中障女伴雙屍　不知嬤、父已亡

台中男70刀殺妻！看守所內「用藥過量」搶救中

快篩結果出爐！高雄女廚工陳屍浴室門口

流浪犬發動攻擊！珍貴「藍寶堅尼雞」再遭屠殺

桃園獨居男失聯多日！妹破門驚見陳屍廚房

騙23歲妹鏡前脫光！79歲教練噁開「12星座男女姿勢圖」

更多熱門

相關新聞

騙23歲妹鏡前脫光！79歲教練噁開「12星座男女姿勢圖」

騙23歲妹鏡前脫光！79歲教練噁開「12星座男女姿勢圖」

台中一名葉姓健美中心負責人2017年當著與他關係要好的女學員小綠（化名）面前打開「12星座男女性交姿勢圖」狂聊性事，又以檢視健身成果為由，要求小綠全身脫光猥褻，遭判刑1年、賠償10萬元確定，台中地檢署再提訟要求葉男償還10萬元2150元犯罪被害人補償金，但由於葉男已過世，台中地院判繼承遺產的葉男子女應賠償這筆款項。

梯間襲胸醉女　老婆在車上等回家

梯間襲胸醉女　老婆在車上等回家

新竹妹遭6人霸凌！她認「是我約的」急道歉

新竹妹遭6人霸凌！她認「是我約的」急道歉

誣告教授夥3同學強押猥褻　男賠30萬獲判緩刑

誣告教授夥3同學強押猥褻　男賠30萬獲判緩刑

少女撂6人狂搧巴掌內幕曝　涉群聚霸凌再重罰

少女撂6人狂搧巴掌內幕曝　涉群聚霸凌再重罰

關鍵字：

攝影師猥褻性剝削兒少性剝削防制唯美照裸露外流未成年社團

讀者迴響

熱門新聞

左左右右要升國二了！近況照曝光

快訊／規劃712適度解封！蘇貞昌下令指揮中心籌備：訂出管制原則

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

孫協志陪遛狗「夏宇童摸肚」飄孕味！

洗屍水排溪中引恐慌　竹縣殯葬業再爆丟包確診者遺體

快訊／今新增28例本土！屏東再爆1病例

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

烟花最快下午成颱！風雨時程出爐

目睹愛妻被砂石車輾斃！他崩潰成魔遭毆

《性／生活》男星尺寸太驚人

網因一張照吵翻：先檢討各地好市多啦

台北足跡一次看！網酸爆...柯P深夜解答

被問「技巧最棒女優」！　清水健點名她神技

醫院副院長吞太多春藥上陣！女陪侍當場心臟驟停

大陸現況曝！他見「台灣還在管制」狂搖頭

更多

最夯影音

更多
有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手
臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面