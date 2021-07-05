前女友擔心私密照外洩　報警搜出數十女「全裸唯美照」

▲曾男在臉書開設不少「萌」字號社團，分享模特兒「唯美照」。（圖／翻攝臉書）

記者劉昌松／台北報導

台北1名女子擔心私密照被曾姓前男友外流而報案，檢警4月間發動搜索，卻意外在曾姓男子的手機、電腦裡發現大量女性裸露胸部、下體的照片，女主角多達數十人，曾男坦承在臉書社團以5千元代價徵求模特兒，專拍「唯美照」，檢警循線找到10多名女子也證實是自願拿錢被拍，但其中1女年僅15歲，台北地檢署依拍攝少女猥褻照片罪起訴曾男。

據了解，曾男從2019年起，臉書上開設了許多「萌」字號的社團，時常po出年輕女子cosplay或穿著清涼照，並以這些照片招募更多年輕女性當他的模特兒，宣稱可幫忙拍出萌萌的「唯美照」，曾男的前女友因為也當過鏡前主角，分手後擔心裸露照片會外洩，因此向台北市刑大報案。

▲曾男握有大量女子裸露胸部、下體猥褻照，因其中1女僅15歲，觸犯《兒少性剝削防制條例》。（圖／翻攝臉書）

檢警不敢大意，在2021年4月間發動搜索，赫然發現曾男握有數十名年輕女性作各種打扮與姿勢的猥褻影像，其中有大量沒有上傳臉書的胸部、下體裸露照片，檢警循線找到10多名女主角，她們證稱的確是拿了錢，自願讓曾男拍攝，曾男也曾暗示願意配合做更多事的話，可以加價，但她們都拒絕了。

其中有1組穿著校服打扮的照片引起檢警注意，曾男辯稱女主角已經成年，當時的拍攝主題就是「高中生」，但照片主角作證當時年僅15歲，穿的是自己的學校制服，加上曾男在2人簡訊對話中也已知道對方還是學生，檢察官因此依《兒童及少年性剝削防制條例》中的拍攝少年猥褻行為照片罪起訴曾男，同時持續清查是否有其他女主角也是未成年的受害者。

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