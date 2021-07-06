柔道童「撐70天不治」今解剖　父母盼檢察官再次羈押教練

▲黃童今日進行解剖，父母盼檢察官將何姓教練再次羈押。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區7歲黃姓男童，4月遭何姓柔道教練、學長過肩摔20多次，導致傷重昏迷，撐了70天，於上月29日心臟衰竭離世，檢察官6日上午率法醫進行解剖，採檢體送法醫中心鑑定，以釐清死因，男童父母今早也至殯儀館，盼檢察官能再次將何姓教練羈押。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，因男童已離世，因此相驗案列為偵字案，今日上午檢察官解剖驗屍，採死者檢體送法醫中心鑑定，若鑑定結果男童死亡與何姓教練行為有因果關係，將變更起訴法條為傷害致死罪。另外，男童父母今日也至殯儀館，請求檢方將何姓教練再次羈押，由於目前已移審，將會把當事人主張轉給法院知道，並由法官審酌。

案情回顧，7歲黃童4月21日在台中豐原一間柔道館參加免費課程，但才剛上課2周的他根本還不熟悉基本動作「護身倒法」，就遭學長狂過肩摔20多次。黃童過程中不斷哀嚎求饒，但何姓教練全程無視，還冷血的說「別裝了，站起來，不站起來我繼續摔」，又把他抓起來連摔了7、8次才停手，直到男童嘔吐昏迷，才緊急把人送醫。

據悉，何姓教練從法警退休後，先在台中中正公園附近的私人柔道館教課，後來再改到豐原柔道館授課至今，由於教課已有10多年，在中部頗有名氣。事件發生後，何男被警檢帶回調查，訊後依傷害致重傷罪起訴，6月4日交保。

黃童傷重住院後70天，家屬透露男童因心臟衰竭不幸離世，也讓舅舅自責痛哭，「我沒把他平平安安帶回來」。另外，舅舅也表示，何姓教練自從交保後就神隱，家屬到現在都找不到人，且事發後他一句道歉都沒有，「弟弟在等一句道歉，但他等不到了」。

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