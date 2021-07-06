解封後網友最想做5件事　話題冠軍破1.4萬則討論熱度比吃美食更重要

▲長時間居家防疫悶壞了，很多人盼著解封的那一天快點到來。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

全台三級警戒以來，多數人已度過數周白天居家辦公、遠端上課，晚上在家刷劇、滑手機的日子，隨著疫情趨緩，7/12會降級、微解封或持續三級警戒狀態，備受關注，網路上有不少討論串開始聊起疫情過後最想做的事，其中「這5件事」聲量最高，引起網友熱議。

疫情結束後，你最想做什麼？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「疫情過後」相關話題，整理出網友熱議的5件「最想做的事」，不少人同時表示「最想脫下口罩好好呼吸」，解封後首要做的就是「出門旅遊透透氣」，討論則數多達14,118 則，位居聲量排行第1，不難看出網友們有多麼期待下一場旅遊的到來。

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僅次於出門旅遊之後的是「相約美食吃一波」，三級警戒期間，儘管多數餐廳提供外帶外送服務，卻缺少了現場用餐的氛圍與美味，讓網友大嘆「不能吃火鍋真的太痛苦了」，同時也表示「疫情後一定要去大吃大喝」。而暑假向來是旅遊旺季，但受到疫情影響，現在只能待在家防疫，使得希望從事「戶外遊憩活動」站上第3高聲量，疫情後能夠去玩水或跟朋友去露營。另外兩件最想做的事，分別為「聽演唱會看球賽」、「觀賞電影音樂劇」。

▲▼三級之後，許多人最想做的就是脫下口罩、出門透透氣！（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

至於出門透氣要到哪些地方放鬆、轉換心情，有5大縣市討論最多。各項活動都豐富的「台北市」，如演唱會、美術院、博物館等都因疫情被迫停止，「奈良美智特展」等展覽也宣布提前結束，因此成為網友想在疫情過可以好好逛一逛的縣市之一。另外，為舒緩民眾想進美術館的心情，台南市政府邀請林志玲為台南市美術館線上展配音，引發網友關注，許多人表示「推志玲姐姐、推南美館！」、「好期待疫情後去一趟南美館啊！」等心情。

若是想「望山看海」，花蓮、屏東、宜蘭等地也是熱議的旅遊縣市，花蓮太魯閣、屏東墾丁、宜蘭龜山島等地，各自提供不同旅遊風景，對於許久未外出的網友而言，這些景點已成為「偽出國」、「鍵盤出國」的熱門話題。儘管疫情漸緩，民眾也開始期待疫後生活，但現階段仍處在COVID-19影響下，除了需時刻注意疫情變化，也要做好自我健康管理與個人防護。