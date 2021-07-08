獨／712後微解封！餐廳可內用　電影院、博物館也開放

▲712後開放內用。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

記者徐政璿／台北報導

根據《ETtoday新聞雲》掌握，指揮中心拍板三級警戒再延長兩週至7月26日，不過各行業有條件微解封，包含餐飲場所(餐廳、夜、美食街、美食區等)、符合指揮中心指引得內用。根據適度鬆綁的最新措施規劃，適度解封的對象與行業仍必須遵守通案性原則及主管機關指引，包括：實聯制、出入口管制、人流管控降載；維持社交距離，除飲食外，全程戴口罩，員工人員健康管理、確診事件時應變。

712後微解封規劃（各級政府得視防疫需要適時調整）



1. 戶外：國家公園、國家風景區、遊樂園區、休閒農場、森林遊樂區、植物園、文化園區、學校操場、駕訓班。



2. 室內：美術館、博物館、電影院、表演場館(無觀眾)、社教館、科博館、文化中心運動場館(游泳池除外)、健身房、職業運動。

3.運動場館(游泳池除外)、健身房、職業運動。

4.餐飲場所(餐廳、夜、美食街、美食區等)符合指揮中心指引得內用。



5.國內小型旅行團(9人以下)、劇組拍攝。

上述鬆綁須照通案性原則及主管機關指引，包括：實聯制、出入口管制、人流管控降載；維持社交距離，除飲食外，全程戴口罩，員工人員健康管理、確診事件時應變。

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