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幫送廟普渡還宅配到家！「超商X量販」打造平安祈福箱限量1萬箱　

▲▼「OK mart X 愛買」推鹿港天后宮平安祈福箱。（圖／業者提供）

▲超商攜手量販推代客普度 送到家」服務。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

因疫情關係，即將到來的中元節普渡恐怕也會受到影響。今年超商首度攜手量販獨家打造鹿港天后宮「平安祈福箱」，裡頭不僅有普渡必備10種商品，還有Q版祈福保平安小物，像是平安符、開運錢母等，明（7）日限量起開放民眾預購，可透過超商Line群組「+1」，或是實體賣場、線上商城等進行購買，售完為止，且購買的祈福箱將會直送到天后宮一同進行普渡再幫送到家，讓民眾免出門也能做好中元普渡。

▲▼「OK mart X 愛買」推鹿港天后宮平安祈福箱。（圖／業者提供）

▲鹿港天后宮平安祈福箱中有10種民生用品加保平安小物。

OK mart攜手愛買獨家推出鹿港天后宮「平安祈福箱」，首度打造「代客普度送到家」服務，消費者僅需下單購買祈福箱，將由業者幫送到天后宮進行普渡後再送到家，免出門就能完成普渡事宜，而祈福箱內一共有10種民生必需品，像是油、米、零食泡麵及罐頭等，也有天后宮特製文創小物，包括平安符、開運錢母紅包、醫療口罩等，再加上OK mart好運祈福刮刮卡，可是有機會刮中「大杯莊園級美式或拿鐵買1送1」、「指定商品購物金」、「鮮食滿額折抵購物金」等好禮。

▲▼「OK mart X 愛買」推鹿港天后宮平安祈福箱。（圖／業者提供）

▲民眾可透過OK Line群組預定再付款，或是至愛買門市、蝦皮商城下訂。

「OK mart X 愛買」的天后宮平安祈福箱將於明（7）日至30日開賣，消費者可透過OK Line群組喊「+1」預定，並於7月30日前至購買門市付款，也可至愛買實體賣場、線上蝦皮商城平台下訂，而祈福箱預計在8月22日於天后宮普渡完成後，約8月24日至27日宅配至原指定之收件地址，也可選擇將祈福箱內物資捐贈給弱勢團體，僅留保平安小物寄到家，或全數捐給華山基金會，全台限量1萬箱，售完為止。

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中元節普渡超商OK mart量販愛買鹿港天后宮

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