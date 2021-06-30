放了整顆獅子頭！超商開吃「上善豆家」最新鮮食　還有地圖查哪裡買

▲全家於APP打造「蔬食地圖」。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

看準愈來愈多人傾向吃蔬食、素食料理，繼4月的麻油薑紅藜炒飯、麻辣乾拌麵後，全家再度找來蔬食餐廳「上善豆家」合作，聯手推出最新3款蔬食鮮食，像是「梅干獅子頭燴飯」是選用素獅子頭搭配滷大白菜、筍片等，再淋上梅干醬汁，打造手路菜新滋味，愛吃麵的也有「麻花拌麵」，即日起正式開吃；同步也於APP打造「蔬食地圖」，只要用手機就能查詢半徑1公里內各門市蔬食商品概況，預計周五（7月2日）前上線。

▲▼「全家X上善豆家」推最新3款聯名鮮食。



「全家X上善豆家」最新3款聯名鮮食來了，首推「梅干獅子頭燴飯」，裡頭可是吃得到一整顆的素獅子頭，並搭配滷大白菜、筍片及梅干菜，最後淋上梅干醬汁，還原經典傳統滋味，屬蛋奶素，麵控則有「麻花拌麵」新選擇，使用全素麵條，再放進烤豆包、榨菜素肉絲，接著淋上花椒麻醬及秘製微酸醬汁，口感香麻爽口，屬蛋素，最後是「蕃茄油醋沙拉」輕食，是以葡萄醋及橄欖油調配出的油醋醬，搭配蕃茄和六種蔬菜，清爽又健康，即日起就能吃到。

而原先販售的「麻油薑紅藜炒飯」、「麻油娃娃蔬菜湯」、「牛蒡黑秈飯糰」也持續好評開賣中，尤其一定要吃每分鐘賣出3個的牛蒡黑秈飯糰。另，業者也宣布周五前於APP新增「蔬食地圖」功能，依店舖可販售之近百種蔬食商品以全素、植物五辛素、蛋素、奶素、蛋奶素5種素食分類，只要一鍵就可查詢半徑1公里內各門市販售的蔬食商品及數量，且每半小時就更新1次，讓消費者再也不怕到店撲空。

▲▼7-11天素地蔬專區近日也有新品。



除外，7-11「天素地蔬」近日也找來「熱浪島」合作推出2款全新夏天開胃餐點，其中，「南洋風味咖哩飯（蛋奶素）」是使用熱浪島秘方咖哩粉，口感微辣又帶有南洋天然辛香料風味，搭配杏鮑菇、青刀豆等蔬菜，豐富又美味，另一款「泰式打拋飯糰蔬食）」，特意選用含有膳食纖維的紅藜麥搭配白米，內餡則以純植物新豬肉與正宗泰式打拋醬拌炒而成；除外還有「松露風味野菇烘蛋捲餅」和「漢來蔬食藜麥八寶飯」也同步於開賣。

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