連續多天沒社區群聚！陳時中談「疫情變化」：今天病例數相當好

記者趙于婷／台北報導

全國三級警戒將到7/12降級，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今也透露餐廳會做某程度放寬。另外，陳時中也提到，「疫情在控制之間，雙北熱區也要收完了，且今天病例情況算是相當好，因為27例本土有15例是居家隔離的陽性，感染源都很清楚，另外，台灣也連續多天沒有新增社區群聚。」

陳時中表示，疫情現在在控制之間，還要有更多證據去看，但現在可以看到雙北熱區也要收完了，這都要一步步來，在篩檢量能和匡列隔離速度上，還需要一段時間努力。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／翻攝畫面）

另外，外界也很關心確診數字變化，陳時中表示，進入三級警戒的時候，本土病例來看，今天算是相當好的病例數，27例本土有15例是居家隔離的陽性，感染源都很清楚，而且這禮拜少於10個不明感染源病例，已經連續多天，今天只剩10例還在疫調中。

陳時中也認為，今天不明感染源應該也會小於10個，而且連續幾天沒有新增所謂的社區群聚。但他也坦言，不過目前分級指標相對非常不穩定，現在可能介於目前指標中間，這指標數目非常小，所以還要討論未來警戒等級指標怎樣能維持比較穩定，現在要尋求更展現疫情控制的相關指標和應變能力的指標，再來做相關警戒等級的分類。