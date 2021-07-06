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醫喊話衛福部「參與地方疫調」！公開群聚訊息：有做事就要講

▲▼北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區,北市府啟動虎林專案,虎林街周邊市場一早人潮比以往減少許多,疫情,防疫,疫調,熱區,社區清零,傳統市場,人流管制,QRCode實聯制,身分證尾數分流,實名制,攤商,攤販,紓困。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市場爆發多起群聚感染。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

台北市爆出多起新冠肺炎群聚事件，不少民眾批評「疫調不精確」，萬芳醫院精神科醫師潘建志就給出建議，衛福部可以在網頁上，「公開新冠病毒傳染的群聚分析訊息」，以公佈群聚訊息，代替公佈足跡可以減少誤會，讓民眾提高警覺，主動去篩檢，「有做事，就要講，不然被誤會在裝死」。

潘建志醫師在臉書發文，台北市因為沒有公布確診者足跡，被質疑疫調不確實，認為政府私下蓋牌，以北農群聚案為例，確診者的戶籍分佈在好幾個縣市，加上不知道北農該歸屬中央還是地方，「若統一由中央公告，可以減少紛爭，把媒體資源集中在防疫上」。

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潘建志醫師表示，群聚分析有助於，以較小的社會成本來控制傳播；公開群聚，可以讓市民提高警覺，有相關群聚的風險，應該主動篩檢，然而，中央把訊息公開，地方上的衛生官員感受壓力，自然會認真處理，較大型的群聚，如這次台北市五個市場1.3萬個工作人員，應該由中央地方一起合作介入處理，「抓出群聚中的隱型源頭很重要」。

潘建志醫師提到，疫調裡一定會有不少散發性，找不到群聚人、時、地關聯的個案，「應該要統一疫調登錄在資料庫的欄位，隨時比對」，也許10天之後出現新個案找到關聯，自動化分析數位資料，可以縮短發現群聚的時間。

潘建志醫師強調，「有做事，就要講，不然被誤會在裝死」，以各種方式讓疫情公開透明並且受到重視，相信此方法有助於安定民心，也能減少很多誤解和傳言。

對此，網友們點頭一致認同，「越來越好的防疫資訊，越來越少的防疫口水」、「這個建議一年以上說不定有機會被採納，疫情雖然趨緩，但身旁的黑數還是太多了，支持公佈」。也有人認為，台北市問題比較大，「問題是台北確診最多，卻只有四筆，台北市不公開資料，又拒絕中央幫忙，能怎麼公佈疫調？台灣除了雙北市，就沒幾例呀，你該去叫柯文哲趕快補疫調！」

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