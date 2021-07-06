快訊／北市+13「萬華區最多」　12區確診數曝光

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心6日宣布新增27例本土病例，其中北市14例、新北11例；另外17人病逝。而根據北市府依據發病日統計，今（6）日確診數比昨日多了13個，累計139人染疫，其中萬華區42人為最多。

根據北市府統計依照發病日統計確診數據，從6月27日起至7月3日，松山區3例；信義區8例；大安區7例；中山區18例；中正區13例；大同區11例；萬華區42例；文山區10例；南港區1例；內湖區1例；士林區13例；北投區12例；總計139例。比起昨天統計數據為126人，共新增了13人。

由於台北市是採發病日統計，每日確診數會與中央公告不同。指揮中心表示，今日新增27例本土病例，其中15例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為17例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於6月10日至7月5日。個案分布以台北市14例最多，其次為新北市11例、屏東縣及彰化縣各1例；其中17例為已知感染源、10例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增17例死亡個案，為14位男性、3位女性，發病日介於5月16日至7月2日，確診日介於5月19日至7月5日，死亡日介於6月28日至7月5日。

台北市政府6日下午3時半召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自召開，並對北市開放68歲以上長者打疫苗、總統蔡英文稱北市應保持警戒、行政院政委唐鳳疫苗預約系統、台南市長黃偉者頻嗆柯文哲、居檢者「李泰穎」烏龍失聯案進行回應。

▼台北市長柯文哲。（資料照／北市府提供）