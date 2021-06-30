她用香水滅蟑！問「會死嗎」...內行人搖頭曝1物：有效又省錢

▲女網友發文求救如何快速殺死蟑螂，貼文引起大量關注。（示意圖／取自免費圖庫ingimage）

實習記者巫彥臻／台北報導

蟑螂是許多人的夢魘，尤其在家裡發現小強時，那種驚嚇程有如五雷轟頭，雖然市面上有不少滅蟑產品，不過當與蟑螂正面對決時，讓如何先發制「蟑」呢？近日一名女網友便發文求救如何快速殺死蟑螂，貼文引發大批網友關注，也釣出內行人解惑。

一名網友在PTT WomenTalk板以「大蟑螂噴香水明天會死嗎？」為題發文，她表示自己較不害怕小型蟑螂，但現主時家裡出現一隻大型蟑螂亂竄，她只好鼓起勇氣展開滅蟑行動，「拿香水跟他戰了半小時，一路噴到他現在躲到雜物堆後面了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

但原PO擔心蟑螂會四處亂竄，所以不敢移開雜物堆，「我不敢搬走那些東西，現在回來房間關門躲床上中⋯⋯。」文末她求助廣大鄉民下一步該如何處理，「看他半死不活的，明天會乖乖死在雜物堆後面嗎？」她也好奇香水能否順利滅蟑，「蟑螂吃到香水是等同於慢性中毒嗎？」

貼文下方大量網友熱烈討論，提供許多殺蟑秘訣，「買酒精隨時備用，直接潑下去秒死」、「肥皂水便宜好用，蟑螂絕對痛苦掙扎」、「貓最有效啦！」、「魔術靈噴頭調成泡沫模式，拿來噴蟑螂死超快」、「養隻貓最快，但你會不希望貓吃蟑螂而自己殺蟑螂」。

也有內行網友解答原PO拿香水滅蟑法，「其實香水溶劑的部分溶解油脂是蟑螂致命關鍵，易造成窒息，並不是什麼毒性的因素」、「蟑螂從腹部的氣孔呼吸，所以用稀釋洗碗精水更有效也更省錢」，是眾多網友提供CP值最高的滅蟑法。

後續原PO也更新成功滅蟑，她表示用洗碗精水潑過去，蟑螂六隻腳隨即站起把身體立高，肚子根本碰不到泡泡水，最後留言表示：「感謝各位，剛剛去輸贏，完勝！」