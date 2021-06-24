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外送只點小杯紅茶　她一接單秒收客戶「奇葩要求」笑了：給我拖鞋

▲▼外送,外送平台,外送員,外賣,。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲客人叫外送只點小杯紅茶，她一接單秒收「奇葩要求」。（示意圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」表示，她日前工作跑外送時，接到一份特殊的訂單，餐點只有一杯小杯紅茶，原來她還有一點奇怪，直到她準備上路送餐時，才突然收到客人的「特殊請求」，內容讓她哭笑不得。

原PO表示，她日前接外送賺錢時，接到了一張特別的訂單，只點了一杯小杯紅茶，而當她剛跟店家拿完餐點，發動機車準備前往目標地址，就突然收到了客人傳來訊息，詢問她敢不敢「打蟑螂」。

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▲▼客只點小杯紅茶提「奇葩要求」 外送員一看傻眼：給我拖鞋。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲▼客只點小杯紅茶提「奇葩要求」 外送員一看傻眼：給我拖鞋。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲客人求救外送員「妳敢打蟑螂嗎」。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

對話截圖可以看見，客人私訊說「請問妳（原PO）敢打蟑螂嗎」、「剛家中出現很大隻的疑似蟑螂，我們2個女生非常害怕，不敢出房門」，想拜託原PO能不能幫忙「除蟑」，也願意給額外的小費。

原PO看了請求後哭笑不得，但也回覆「給我拖鞋」，同意幫忙客人「除蟑」，抵達地址進門後，也迅速把蟑螂「啪」打死，用衛生紙包裹，拿去廁所馬桶沖掉，最後也附上一張該蟑螂的屍體照片。

文章分享後引發網友熱議，有人說，「突然發現，外送員服務無所不能」、「原來做的不是外送員，是萬事屋」、「結果小費1000元，以後不跑了，每天去她家打蟑螂」、「我有這樣過，因為真的沒人處理，我只好叫外送」。

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