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擋土牆施工如小孩堆積木…轟隆一聲整片倒塌！三義2起意外各罰8萬　

▲▼苗51線鯉魚潭附近1處擋土牆，業者以簡單工法堆疊混凝土方，導致大雨沖刷而坍塌。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗51線鯉魚潭附近1處擋土牆，業者以簡單工法堆疊混凝土方，導致大雨沖刷而坍塌。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣近日大雨來襲，旱象暫時解除；但在三義鄉1個月內竟發生2起擋土牆因大雨沖刷而倒榻意外，所幸皆無人傷亡。經縣府人員勘查後，發現這2起坍塌意外皆為施工出現瑕疵，僅用混凝土方塊如堆積木方式堆疊而導致，行徑相當惡劣；縣府也以觸犯《水土保持法》各裁罰8萬元，並移送地檢偵辦。

三義鄉鯉魚潭村1名張姓地主，6月23日那天，自家周遭約2公尺的擋土牆因承受不住連日大雨應聲倒塌，倒塌範圍將近30公尺長，苗51線交通因此受阻。經縣府勘驗後發現，張姓地主施工時僅用混凝土方堆疊而成，並無按照水土保持技術來施工，明顯有偷工減料之實，縣府也因擅自開挖部分處份8萬元並移送地檢偵辦，更勒令限期改善。

▲▼苗51線鯉魚潭附近1處擋土牆，業者以簡單工法堆疊混凝土方，導致大雨沖刷而坍塌。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼苗51線鯉魚潭附近1處擋土牆，業者以簡單工法堆疊混凝土方，導致大雨沖刷而坍塌。（圖／記者黃孟珍翻攝）

另外，更早5月底時，三義西湖渡假村旁也發生過一樣的意外。1名吳姓業者也以相同的方式，用砌石和土籠層層堆疊近7公尺高的擋土牆，也是不敵大雨沖刷，連土帶石坍塌將近20公尺長的範圍，崩落的大石塊更砸毀底下的道路；也被縣府裁罰8萬元，也依違反《水土保持法》移送，也勒令限期改善。

苗栗縣政府水利處水保科科長張坤源表示，目前苗栗地區共有7件類似的擋土牆施工案件，縣府已勒令拆除了4件，1件正在拆除中。張強調，擋土牆用堆疊的方式並不是不可為，但是得要依照現場環境及堆疊高度來做衡量，更要依照法規來申請和施工，不是像小孩玩積木般的方式堆上去就好。

▲三義西湖渡假村旁的一處擋土牆，業者違法只用混凝土方塊堆疊，導致大雨沖刷後坍塌近20公尺。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼三義西湖渡假村旁的一處擋土牆，業者違法只用混凝土方塊堆疊，導致大雨沖刷後坍塌近20公尺，業者趕緊用帆布覆蓋住。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲三義西湖渡假村旁的一處擋土牆，業者違法只用混凝土方塊堆疊，導致大雨沖刷後坍塌近20公尺。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲三義西湖渡假村旁的一處擋土牆，業者違法只用混凝土方塊堆疊，導致大雨沖刷後坍塌近20公尺。（圖／記者黃孟珍翻攝）

張也提醒民眾，施工不是省錢就好，如觸犯水保法，最重將判處3年以上有期徒刑，罰錢事小，如果因此造成人員傷亡，那將是一輩子的陰影。

▲縣府水保科長張坤源也提醒民眾，千萬別因便宜而違反法規施工，否則賠錢事小，造成人員傷亡可就得不償失了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲縣府水保科長張坤源也提醒民眾，千萬別因便宜而違反法規施工，否則賠錢事小，造成人員傷亡可就得不償失了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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