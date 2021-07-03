獨／直擊搶命救援！民宅崩塌壓母子　勇消廢墟中「開洞」救出他

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市鹽埕區五福四路298巷內發生一起二樓民宅崩塌案件，一對母子受困其中，而兒子第一時間被搜救隊員給救了出來，詢問發生過程，他表示自己也不清楚，也沒有聽到任何聲響，就突然間、一、二樓之間的樓地板就倒了下來。

▲高雄市鹽埕區一棟2層樓房屋突然倒塌，兒子脫困 。（圖／記者吳世龍攝）

搜救人員在被壓到有點變形的一樓窗戶當中，把受困的兒子先給救了出來。「頭壓低、頭壓低」消防隊員一直提醒他壓低才不會撞到頭，最後這名兒子跨在窗戶邊，一腳先出來，隨後另一腳再出來，最後順利脫困，不過出來之後，發現他下半身有些衣衫不整，可見倒塌的時候，根本毫無預兆。

▲高雄市鹽埕區一棟2層樓房屋突然崩塌，兒子獲救母親仍受困 。（圖／記者吳世龍攝）

被救出來的男子蹲坐在路邊，難掩一臉驚恐，記者詢問當時候怎麼發生的，他無法清楚表達，僅說這棟房子已經跟媽媽住了十幾年，平常就只有母子倆人，而倒塌發生當下，他跟母親都在一樓，自己是靠近床邊，不過母親位置說不清楚，也沒有什麼聽到巨響，就突然整個塌了。

鄰居表示，平常這對母子都會撿拾資源回收，不過都沒有清理販售，幾年前鄰居們還號召幫忙整理，但整理過後又繼續堆積。消防隊先救出兒子，稍後救出70多歲老母親時，無生命跡象，緊急送醫。

▲高雄市鹽埕區一棟2層樓房屋突然崩塌，兒子獲救母親仍受困。（圖／記者吳世龍攝）

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