8歲兒遭綁鐵鍊栓飛輪！生母見慘狀揪心　狠父有疑似不當管教紀錄

▲男童媽媽到達時，竟發現男童身上纏繞著鐵鍊，整個傻眼不敢置信。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名龔姓男子，5日上午準備外出時，擔心自己8歲兒子會亂跑，竟用鐵鍊纏繞男童腰部，再綁在客廳的飛輪上；男童被限制後，害怕的打電話給住在桃園的母親，開口第一句就是「媽，我被鐵鍊綁住了」，焦急的母勤立刻飛奔苗栗，看到兒子被綁住整個傻眼，趕緊叫消防隊來剪開鐵鍊協助脫困，警方也介入調查中。

男童媽媽表示，幾年前和男童父親離異後離開頭份到桃園居住；怎知一早1通未接來電將她驚醒，回撥時男童先是問了自己是誰、叫什麼名字？她才回答名字後，男童竟大喊「媽媽，快點來救我，我被鐵鍊綁住了」。頓時他腦袋一片空白，回神後趕緊開車衝下苗栗，才進家門就看到男童身上拖著長長鐵鍊，整個心都揪了起來。

▲▼男童媽媽趕緊找來消防隊員剪開鐵鍊，順利協助男童脫困。（圖／記者黃孟珍翻攝）

附近鄰居也指出，之前偶而聽到男童會有哭泣聲，認為是小男孩應該是愛玩，才會被長輩教訓；夫妻離婚後也鮮少看見男童媽媽來，而龔男似乎也另交女友，可能也因為男童想念媽媽，才會作出頂撞大人的動作。不過，看到小朋友這樣的遭遇，也於心不忍，希望可以讓媽媽帶回扶養。

消防隊接到媽媽報案後也前來處理，救援人員用油壓剪將鐵鍊剪開後，發現好像並不單純，主動通報轄區派出所前來處理，警方也將男童父親及相關人等帶回所詢問，以釐清案情。

▲媽媽先帶男童到醫院驗傷後，2人再到派出所協助調查。（圖／記者黃孟珍攝）

苗栗縣政府社會處副處長張國棟表示，男童的父親過去並無家暴紀錄，但約1、2年前曾接獲學校通報疑似不當管教，當時評估屬輕微責打，予以勸誡並未開案。不過，這次以鐵鍊拴綁男童約束行動恐造成兒童身心受創，已涉及違反兒童及少年福利與權益保障法第49 條規定，涉嫌對兒少身心虐待。後續也將評估男童是否另行安置。

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