Delta病毒急擴散！　德國建議「85%以上人口」施打2劑疫苗

▲德國政府防疫機構指出，全國85%以上人口接種疫苗，才能有效防堵Delta病毒。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

德國Delta病毒正在擴散，政府持續鼓勵民眾施打疫苗，官方防疫機構羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）接種委員會5日指出，至少85％以上人口接種2劑新冠疫苗，才能夠防止秋冬爆發Delta病毒疫情，但儘管如此，人們仍須遵守基本衛生措施。

《路透社》報導，截至6月20日為止，Delta病毒案例佔全德確診數36％，比上一周的15％更高。羅伯特．科赫研究所負責人魏勒（Lothar Wieler）透露，他估計此變種病毒佔新增病例超過5成，歐盟官員6月下旬也警告，此毒株8月時可能佔全歐洲90%以上病例。

▲德國Delta病毒案例正在增加中，政府積極呼籲民眾施打疫苗。（圖／路透）



德國原本的接種率目標為80%，但由於Delta病毒開始在歐洲各地擴散，可能取代Alpha病毒成為最主要毒株，政府又將施打目標提高。

羅伯特．科赫研究所根據數學模型推算，疫苗施打目標應提升為，12歲至59歲人口至少85％施打2劑疫苗、60歲以上人口接種率達9成以上，「如果及時達成這個疫苗接種率，即將到來的秋冬季節似乎不太可能出現明顯第4波」。

官方數據指出，德國目前56.5％人口接種第一劑，38.9%人口完全接種；另據一份5、6月進行的民意調查結果指出，高達70％民眾「無論如何」或「應該」會去施打疫苗。因此，羅伯特．科赫研究所對於此接種目標抱持「謹慎客觀」態度，認為很有機會達成。

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