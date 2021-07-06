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北市疫苗接種突「取消電話預約」　議員憂僅網路預約恐影響施打順序

▲▼台北市市場攤商擴大施打疫苗全面展開，7/5一早南門市場及幸安市場的攤商被安排前往北市懷生國中的疫苗接種站現場接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市施打疫苗。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

北市宣布今（6）日起開放70歲以上長者預約疫苗施打，採線上預約或電話預約方式。然而，台北市議員陳慈慧卻接獲多名里長反映市府突然取消電話預約，讓許多民眾無所適從，部分接收資訊速度較慢的民眾，恐怕會直接被排除在疫苗接種對象之外。

陳慈慧昨日透過臉書表示，多名里長向她表示，市府今天突然取消電話預約，讓不少不熟悉使用網路的民眾不知道該向何處登記施打。而這樣的政策轉彎，也與柯市長在6/29日講的「不會上網可以打電話」有非常大的出入。

截至昨日6點，陳慈慧向市府相關局處詢問都還沒得到明確答覆，令她不禁疑問，在疫苗配給量仍然不夠提供所有人狀況下，取消電話預約是否會讓這些不善使用網路的長者施打順序直接被延後？

陳慈慧認為，開放施打疫苗以來，不少里長以及民意代表服務處都會協助不熟悉登記流程的民眾來網路預約，如果今天取消電話預約，必須透過這樣層層請託可能因此錯過預約時間，進而拖慢整體疫苗接種率。

陳慈慧呼籲柯市府，應該要設想一個人人都能預約的管道，否則部分接收資訊速度較慢的民眾恐怕會直接被排除在疫苗接種對象之外。不應該讓資訊上的落差，直接造成防疫上的弱勢。

北市長柯文哲昨於記者會宣布，這次是北市預約第五波疫苗的預約，開放70歲以上與55歲以上的原住民施打，不會上網的民眾，也可以打電話到附近區公所預約，不限戶籍在北市。而這次較為不同的，是新增「預約取消」功能，可以在預約截止前後悔取消，不想打就取消，避免浪費。

▼里長向陳慈慧反映，北市府突取消電話預約 。（圖／翻攝陳慈慧臉書）

▲▼里長向陳慈慧反應，北市府突取消電話預約 。（圖／翻攝陳慈慧臉書）

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