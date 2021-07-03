北藝40人染疫　她曝對話內容：近百工人未匡列還被叫去趕工2天

▲黃郁芬爆出北市府未依規定隔離北藝匡列者，還要求工人進場趕工。（圖／翻攝黃郁芬臉書，下同）



政治中心／綜合報導

台北市議員黃郁芬日前爆出北藝中心發生40名工地人員群聚感染，2日深夜又再臉書指出，北市府根本沒有依照防疫規定落實停工，還有要求近被匡列的百名工人赴工地趕工。

黃郁芬指出，市長、副市長、文化局長還是市府的發言人，都信誓旦旦、口口聲聲的說，北藝中心工地在5月27日接獲確診的通報後，從5月28日到6月14日都嚴格按照規定停工，進行工區以及辦公環境全面消毒作業，並讓確診的工程人員接受隔離治療。

不過，有內部工程人員向黃玉芬，在市府知道有人確診以後，5月28日、5月29日還硬被叫去趕工兩天，當時連消毒都還沒全部完成，工人每天都提心吊膽的擔心自己也被感染連累家人，認為市府這樣的對外欺瞞實在太不負責任了。

黃郁芬得知後，趕快向同一個工地的兩個負責單位，捷運局和新工處，分別調閱了5月28日和5月29日的施工日誌，沒想到竟然發現5月28日和5月29日並沒有真的停工，5月28日有77名工人進場施工，5月29日有56名工人進場施工。

黃郁芬對比確診工人所屬廠商名單中，就有出現5月28日和5月29日都有進場施工的廠商，她認為，這樣為了趕工卻讓工人在有感染危險的環境中繼續工作，甚至還對外掩蓋事實，說這兩天早已停工，這樣的行徑絕對不是一個負責任防疫的市府該有的作為。

黃郁芬鄭重的向市長提醒，市府有必要帶頭提高警覺，市府也沒有鬆懈的本錢，更希望市長身邊的幕僚，可以好好的幫市長把關局處的資訊是否確實，好好的幫市長確認該有的通報是否都有落實，不要每次都急著攻擊有監督市政職責的議員，反而忘記檢討鬆掉的市政螺絲，忘記檢查藏在細節的魔鬼，讓市府高層說的謊言，被明明當天就在工地的基層施工人員揭穿，讓市府背上欺騙大眾的罵名。