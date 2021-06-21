北市衛生局「想多給20瓶疫苗」拜託禾馨打完　嘆：不然我們就慘了

▲禾馨醫療營運長林思宏。（圖／記者陳家祥攝）

記者周亭瑋／綜合報導

針對好心肝事件，及民進黨立委高嘉瑜牽線，讓禾馨診所取得疫苗，禾馨醫療營運長林思宏今召開記者會，公布與北市衛生局人員的完整對話，透露對方主動表示，想再多給20瓶疫苗，拜託診所於時間內打完，更向他們吐苦水說，「不然我們就慘了。」

醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」稍早在臉書發文，表示禾馨剛剛記者會講得很清楚了，在好心肝事件爆發前一晚，北市衛生局人員主動要求，再給20瓶疫苗，拜託禾馨幫他們於晚上12點前打完，還強調「不然我們就慘了。」

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但由於時間太趕，禾馨並沒有答應，結果隔天就爆出好心肝事件。粉專也提到，「禾馨每一次請領過程，都有和北市府衛生局申請，經過同意後領取，並且在領取後快速上傳所有施打人員名單，北市府有完整的資料。」

po文一出引發議論，網友們紛紛回應，「裝睡的人叫不醒，阿北醒不了」、「北市，裝聽不懂啦！甩甩甩」、「太扯了！希望不要再甩鍋了」。

▲▼禾馨與衛生局領取疫苗對話紀錄。（圖／禾馨提供）

拉回這場記者會，禾馨醫療營運長林思宏直言，5月30日禾馨同仁得到振奮消息，說有機會能拿到疫苗，跟台北市衛生局整個對話過程都有，可以看得到，第一次對方有告訴我們說哪些人施打，還說接種人數至少要10人開一瓶，甚至還說「真的實在對不起你們，上周疫苗真的太少」。

後來，衛生局5月31日通知禾馨能自己來領，且說因為這兩天疫苗物流都被中央調走，稱讚禾馨非常有效率。林思宏強調，「若我們要偷打，我們的名冊就不要上傳，所有名冊衛生局都知道，但卻無法清楚交代，所以禾馨才覺得必須自清，把這次很多對話紀錄提供出來。」