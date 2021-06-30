指考生確診沒有補考！　教育部長：7／14公布補救方案

▲教育部長潘文忠。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

受到疫情影響，教育部日前宣布今年指考延後到7月28至30日舉行。外界擔心，今年是最後一屆指考，若屆時台灣疫情仍沒有趨緩，甚至有考生確診無法參加，恐怕影響巨大。教育部長潘文忠今（30日）說明，大學招聯會已決議要提供入學補救措施，相關細節將於7月14日正式對外公告。

潘文忠說明，因應疫情，教育部已依照指揮中心規定，提高防疫最高規格，全國88考分區，均勻分佈在各縣市，合計有2610試場，其中也包含多個防疫備用試場，試場人數則從42人調降為20人，讓考生保持1.5公尺距離，中午用餐也要架設隔板。

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至於日前指揮中心日前已同意讓指考試務人員施打疫苗。潘文忠表示，8000多名試務人員將會優先施打疫苗，預計會在7月初完成疫苗施打，教育部會跟試務中心、指揮中心保持聯繫，確保考生在安全下進行考試。

針對若有考生被匡列為居家檢疫、居家隔離，或是自主健康管理，潘文忠表示，這類考生將比照110大學學測，提供隔離試場與獨立動線，供考生應試。至於若有確診考生，潘文忠表示，招聯會已召開指考緊急會議討論，原則同意針對指考期間如因確診配合防疫未能應試者提供補救措施，相關方案會在指考前兩周、7月14日對外公布。

另外，指揮中心日前已同意讓指考試務人員施打疫苗，不少大學考區報名踴躍。潘文忠表示，這8000多名試務人員將會優先施打疫苗，預計會在7月初這幾天完成疫苗施打，教育部會跟試務中心、指揮中心保持聯繫，確保在安全下進行考試。