小吃店被棄單20碗麵！電話從打通變拒接　老闆娘心痛：只能全倒掉

▲客人惡意棄單20碗麵！「打通變拒接」老闆娘心痛：「只能全部倒掉。」（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

全國三級警戒持續，商家生意大受衝擊，而在這種艱困時刻，竟然還有人惡意棄單。宜蘭一名魚丸麵攤老闆娘投訴，4日接到一位客人訂了20碗湯麵，不料超過約定時間1小時都沒有人領餐，打電話回去「有通」卻一直被掛掉，最後對方甚至直接拒接，她無奈之下只能把餐點全部銷毀。

老闆娘在臉書「爆料公社公開版」表示，她4日上午8時許接到一名客人訂餐，包含「粄條10碗、米粉5碗、麵5碗」一次訂了20碗，不料超過約定時間1小時都沒有人領餐，客人棄單，損失大約1千元，「我打過去時，電話一直有通，但被掛掉，最後變成拒接我電話，真的很生氣」。

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由於煮好的麵放超過1個小時，麵條泡太久已經糊掉，老闆娘也沒有辦法再賣出，最後只能選擇銷毀。老闆娘接受《東森新聞》訪問時表示，「就是做好他都沒有來取，我們也只能倒掉銷毀啊，總不可能再賣給其他客人」，事後也決定在臉書發文，公開訂餐者的電話，希望未來不要再有人受騙。

▲業者公布棄單者電話，希望其他店家不要上當。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

一名民眾說「很過分，跟人家訂，結果沒有去取，加上人家一開始打得通，後來直接拒接，很明顯是故意不去領啊」。其他餐飲業者也說「浪費大家時間，對啊，要訂餐，你就來拿」、「感覺會很無奈，因為疫情大家生意都不好做，然後又遇到這種事情，導致店家有一些成本上的負擔」。

也有網友說「換大家三不五時打給他，看他能拒接幾條」、「應該算詐騙，可以報警了吧」、「我們把他的電話打爆」、「這種玩笑電話真的很差勁，尤其現在還在疫情警戒，大家生活不易」、「現在還有這麼無聊的人，以為很好玩，不知店家的辛苦」、「直接報警求償了」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。