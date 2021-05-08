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全丟廚餘桶！熟客訂160顆肉圓惡意棄單　30年老店闆娘忍痛銷毀

▲▼台南知名肉圓攤。（圖／翻攝自Google Maps）

▲台南知名肉圓攤。（圖／翻攝自Google Maps）

記者楊庭蒝／綜合報導

台南善化區一間擁有30年歷史的肉圓店，日前接到一位女熟客的電話，訂購160顆手工肉圓，並約定好下午4點來取餐，沒想到老闆娘在過了約定時間許久後，仍不見買家現身，打了電話也不接，擔心長時間放置肉圓會變質，不敢再拿出來兜售，便只能將這些肉圓全數報銷。

根據《TVBS》報導，一顆顆手工肉圓內包著肉、蝦仁和筍乾配料等，全都是老闆娘一手捏造，尤其這位訂購人還是10幾年的老主顧，發生棄單這種事，老闆娘的女兒不禁感嘆說道，160顆肉圓的單不是很大，但老闆娘為此5點就起床準備，投入了時間、金錢和力氣，就為了如期交貨，沒想到約定時間到了卻不見人影，電話也不接。

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老闆娘的女兒接著說道，想問棄單的小姐，知道老闆年將160顆肉圓丟到廚餘桶的時候新有多痛嗎？「這一顆顆都是用心捏出來的，卻慘遭丟棄的命運，為了品質不得不浪費食物，但是心很痛」。

據報導，這一次的棄單事件造成店家超過2千元的損失，老闆娘受訪時也表示，第一次碰到大訂單不取餐真的很無奈，雖然有可能是顧客臨時有事不能前來，但至少也要打一聲電話通知，肉圓放置的時間太長了，怕壞掉也不敢賣，就只好丟掉了。

 
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肉圓棄單手工肉圓

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