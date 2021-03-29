凌晨點「萬元摩斯大餐」！5名外送員遭「放鳥」氣炸：地址是假的

▲近萬元餐點遭到棄單。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

記者施怡妏／綜合報導

外送平台是許多懶人族的福音，只要打開APP點一點，就有美味的食物可以享用，但也有許多人點完後悔棄單，造成店家的困擾，一名外送員凌晨5點多接到一筆訂單，有20套摩斯歡樂套餐還有一些單點，總金額近萬元，請來5位外送員幫忙，怎料送到家門口後，對方卻取消訂單，對此，網友們紛紛大喊提告。

外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，凌晨5點多接到一筆大單，有客人點了10份歡樂雙人餐，以及10份的歡樂全家餐，還有一些單點的餐點，總共9465元，並選擇貨到付款。由於份量過多，請了5位外送員幫忙送，送到家門口後聯絡客人取餐，對方竟然回一句「取消」，所有的餐點全變成孤兒。

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▲▼近萬元的餐點，動用了5名外送員。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

他透露，到了指定的地點後，卻沒看到半個人影，原來對方留了假的地址，「沒付錢還想當大爺，要求我馬上回覆是X小！我當下超想罵回去的，辛苦了凌晨一起在路邊等實收的夥伴們」。只見圖片中，共有20袋的餐點，以及還有兩大紙箱，

對此，許多網友大喊提告，「這種人有夠沒水準的，賠錢賠慘」、「直接提告讓他爽」、「告死他，到了才取消，浪費食物」、「不要拿食物開玩笑」。關於餐點如何處置，他表示，「我自己是到處做公關發給認識的店家，其他夥伴我就不清楚了」。