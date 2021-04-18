點700元烤蝦　15分鐘後「女友不來了」秒棄單！怒槓老闆對話曝光

▲點了700元烤蝦卻棄單。（圖／翻攝自爆怨2公社）



記者黃可昀／綜合報導

釣蝦場半夜接到一筆2斤烤蝦訂單，烤好準備外送時，竟收到客人傳訊告知「不用了」，原因是「我女朋友有事，沒辦法來。」即便已經烤好了對方仍堅持棄單，對於老闆PO文公開也毫不在乎，甚至揚言「你硬要咬著不放試試看！」

一名釣蝦場老闆在臉書「爆怨2公社」貼出對話紀錄，這名客人深夜12時32分點了2斤烤蝦，共700元，並請老闆大約1時20分左右外送到府，結果12時47分再度傳訊息告知「哈囉，我不用蝦子了，不好意思，我女朋友有事，沒辦法來。」不過此時蝦子已經烤好，老闆要出門外送時才看到訊息，客人臨時棄單成本要由店家自行吸收。

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▲老闆稱這名客人700哥。（圖／翻攝自爆怨2公社）



客人後面開始找藉口，「重點是我1點20分要的蝦，你1點就烤好是…吃冷的？」老闆解釋從處理鮮蝦、火烤、外送都需要時間，所以當然得提早著手料理，如果對方堅持棄單，他會將此事公開在群組提醒同業。客人聽完後強勢地回應，「可以你PO，今天我已經很抱歉了，你硬要咬著不放試試看！」讓老闆憤而PO文表示，「活蝦就算了，烤蝦還棄單，700塊看一個人人品！」

事件曝光後網友撻伐，「這種覺得一句道歉就解決事情，還強迫別人要接受道歉真的很87」、「後面那句真的....後面還帶威脅口氣」、「要求先匯款再出菜，就是有這種人，生意才會難做」、「如果什麼都道歉就算了，那怎麼不有誠意一點把這些錢付一付？」

▼完整對話紀錄。（圖／翻攝自爆怨2公社）

