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金雞百花電影節找尋好手！　青年導演不限台灣「新增港澳」

▲▼大陸金雞百花電影節尋找港澳台優秀青年導演 。（圖／主辦單位提供）

▲去年第33屆大陸金雞獎港澳台影展開幕，劉德華驚喜現身。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／綜合報導

2021年大陸金雞百花電影節活動正式啟動，第二屆金雞海峽兩岸暨港澳青年短片季征片工作正式開啟，徵集時間持續到7月20日截止。主辦單位也表示，通過初評入圍50部優秀作品的導演，將進入2021年金雞青年導演訓練營。

大陸金雞青年短片季首辦於2020年，第一屆海峽兩岸青年短片季主要面向海峽兩岸高等院校、影視機構、青年導演及跨領域影像創作者徵集作品。第二屆活動制規則又進行升級，徵集範圍不只海峽兩岸，這次增加港澳地區，以挖掘更多元化的青年電影人才，為大陸電影新生代構建一個相互連通的創作交流平臺。

▲▼大陸金雞百花電影節尋找港澳台優秀青年導演 。（圖／主辦單位提供）

▲大陸金雞百花電影節尋找港澳台優秀青年導演 。（圖／主辦單位提供）

今年短片季征片不限主題、題材，時長5到30分鐘，一年內創作的新作品即可投遞參賽，征片開啟後青年導演可在活動官方公號「新翼計畫」提交報名材料及作品。活動評選結果將通過官方線上進行公佈，作品評選入圍前50名的青年導演可獲得2021年金雞青年導演訓練營入營資格。

據了解，今年8月金雞青年導演訓練營命題短片的主題，選手除在訓練營接受導演、攝影、編劇、剪輯等專業導師為期7天的授課交流，同時將有機會根據入營時提交的命題方案面向評審、導師及各影業公司代表進行路演提案。

最終，綜合評分最高的五位青年導演，將獲得導師團隊指導一起打磨腳本，共同創作5部命題短片，並在今年金雞百花電影節期間首映發佈。短片作品及訓練營提案綜合評分最高的十位青年導演可得到「新翼推優榮譽」，並推薦加入大陸電影家協會青年和新文藝群體工作委員會。



 

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