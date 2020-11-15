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談了七年！RCEP今正式簽署　 全球將誕生最大自貿區

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▲▼ 東協峰會、RECP、東協10國、李克強。（圖／翻攝大陸駐越南大使館官網、中國政府網、新華社）

▲東協峰會今（15日）舉行第四次「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）領導人會議。（圖／翻攝 新華網）

記者任以芳／綜合報導

東協峰會今（15日）舉行第四次「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）領導人會議，東協10國與大陸、日、韓、紐、澳等5國預計將正式簽署協定。一旦RCEP簽署生效，將是全球規模最大的自由貿易協定，旨在通過削減關稅及非關稅壁壘，希望建立一個16國統一市場的自由貿易協定。

大陸總理李克強昨在東協「商務與投資峰會」視訊致辭也指出，東亞峰會成立15年來始終堅持東盟中心地位，堅持不干涉內政、協商一致、照顧各方舒適度等基本原則，平衡推進政治安全合作與經濟社會發展。面對新形勢，東亞峰會要在應對危機、促進合作方面發揮積極作用。中方提出以下建議：

一是團結抗擊疫情，提升公共衛生能力。秉持科學精神，築牢遏制疫情蔓延的防牆。加強疫苗研發、採購、生產合作，為促進疫苗可及性和可負擔性作出貢獻。中方已加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」，支持東盟建立應急醫療物資儲備庫。

二是加強政策協調，形成經濟復蘇合力。構建人員往來「快速通道」和貨物流通「綠色通道」網絡，保持產業鏈供應鏈穩定暢通。堅定維護自由貿易和多邊貿易體制，以簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》為契機，提升貿易和投資自由化便利化水平。

三是開展務實合作，增強可持續發展能力。習近平主席在聯大會議上宣佈了中國達到碳排放峰值和實現碳中和的努力目標，中方將落實這一承諾。繼續圍繞能源、教育、金融等重點領域開展合作，加大對氣候變化、恐怖主義、網絡安全等非傳統安全合作投入。

▲▼ 東協峰會、RECP、東協10國、李克強。（圖／翻攝大陸駐越南大使館官網、中國政府網、新華社）

▲大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝 中國政府網）

李克強表示，東亞的發展繁榮離不開南海的和平穩定。今年以來，南海已成為地區國家開展經貿往來和抗疫物資運輸的重要通道，始終保持了暢通、安全、便捷。中方維護南海和平穩定的決心堅定不移。

李克強說，我們堅定維護和促進國際法治，將一如既往同東盟國家一道，全面有效落實《南海各方行為宣言》，穩步推進「南海行為準則」磋商。希望各方尊重地區國家維護南海和平穩定的努力，共同將南海建設成和平之海、友誼之海、合作之海。

▲▼ 東協峰會、RECP、東協10國、李克強。（圖／翻攝大陸駐越南大使館官網、中國政府網、新華社）

▲李克強在北京人民大會堂以視訊方式參與會議。（圖／翻攝 中國政府網）

根據大陸官媒指出，RCEP談判於2012年11月正式啓動，涉及中小企業、投資、經濟技術合作、貨物和服務貿易等十多個領域。七年來，經過3次領導人會議、19次部長級會議，28輪正式談判，2019年，RCEP談判有重大進展。

同年11月4日，第三次RCEP領導人會議在泰國曼谷舉行併發表聯合聲明，宣佈15個成員國結束全部文本談判及實質上所有市場准入談判，將啓動法律文本審核工作，以便在2020年簽署協定。

印度因「有重要問題尚未得到解決」而暫時沒有加入協定。這次聯合聲明的發表標誌著世界上人口數量最多、成員結構最多元、發展潛力最大的東亞自貿區建設取得了重大突破。

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